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日報新聞 > 副刊

﻿XV 陳列車特價

2018-01-05 列印
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　　富士旗下XV、Forester 2.0XT和Levorg三款陳列車現貨，現以$219,800起、$299,800起和$309,800起特惠價展銷，後者再送逾六萬元STI配件。
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