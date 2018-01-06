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﻿ 與時競賽 列車上亡命追捕

2018-01-06 列印
個人利益和道德，應該如何選擇？
米高要趕在火車到站前，找出隱藏人物。
里安納遜與另一女星維娜法米嘉炮製出緊張情節。
．得獎者將會有專人通知，不作另行公佈。 ．截郵時間為1月6日（今）下午一時
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  《追命列車》是西班牙驚慄懸疑大師贊美哥勒施拉（Jaume Collet-Serra）繼《無名殺機》、《直航殺機》、《一夜狂逃》後，第四度與《救參96小時》系列金像提名影星里安納遜（Liam Neeson）合作，聯同《危機解密》金像提名女星維娜法米嘉（Vera Farmiga），在載滿乘客的列車上展開一場緊張萬分的亡命角力。

  故事講述米高（里安納遜飾）剛剛失業，陷入絕境，在回家的列車上，一個神秘人向他表示，只要他在列車到達總站之前，找出一名藏身於乘客中的目標人物就可獲得重酬。米高與時間競賽，抽絲剝繭破解謎團，但他發現這個任務只是恐怖大陰謀的一部份，他與所有乘客的生命都受到極大威脅，令他陷入個人利益和人命攸關的道德抉擇，以及生死時速的亡命追捕之間。文：Ki
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