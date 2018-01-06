﻿V7全熒幕深度享樂

全熒幕已非旗艦手機專利，為爭奪入門市場，廠商陸續將這種高屏佔比設計應用到平價機款，繼LG Q6+及Sugar C11s，vivo亦派出V7上陣，除了全熒幕及24MP前置鏡頭，新作還引入了DeepField音效提升享樂效果，難得歌影視皆有賣點。文、圖：B1807



2,400萬像素自拍



愈來愈多新手機以全熒幕示人，連中階、入門也不例外，單憑實用面積更高的18：9大畫面，未必可以輕易殺出重圍，故今回vivo希望藉V7打進大眾市場，除了5.7吋高清FullView IPS芒外，還在前置鏡頭下工夫，用上解像度相對更高的2,400萬像素感光元件，配合自家美顏4.0技術，令Selfie影像更清晰細緻，五官及膚色變得立體及自然，且支援HDR自拍。哪怕只有單一前置鏡頭，V7亦設有人像模式，可以將背景模糊化以突出主體。此外，當通過社交Apps進行視像通話時，亦可以套用自拍美顏功能，即時幫你執靚個樣，不用擔心會讓對方看到你的「真面目」。



DeepField自選音場



追求拍攝質素以外，vivo手機另一特色是享樂表現，V7雖然未有如之前的X20/X20 Plus內置獨立DAC解碼，但在預載音樂播放器中，仍然找到嶄新的DeepField音效，戴上耳筒聽歌時可以開啟此功能，以加強聆聽空間的深度，除了全景環繞、超重低音及清澈人聲三種效果，還可以模擬演唱會、音樂廳、Karaoke房等環境，實際試聽效果特別，不過未必人人喜歡。說回手機本身，V7採用S430八核心，內置4GB RAM及32GB容量，效能與同級相若。值得一提的是，機身設有三個卡槽，可以同時插入兩張SIM卡及一張Micro SD卡，盡享雙卡雙待及儲存容量擴充優勢，非常實用。