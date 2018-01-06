﻿Oppa零距離 巨星列陣

新生代不少是超迷韓星，其實想時時刻刻親近偶像不一定要等韓星來港，事關中環最近新開設了首家「PLAY HKPOP」全息偶像互動體驗館，利用嶄新全息投影技術，你可與BIG BANG 、PSY等超級韓星「見面」拍照，更可以震撼感官觀賞韓星演唱會！文︰Ki 圖︰陳鐵剛



樓高兩層的「PLAY HKPOP」位於中環娛樂心臟地段，投資合共超過五千萬港元。店名源自在韓國濟州超人氣的「PLAY KPOP」，同樣以高科技互動技術，讓KPOP迷入內朝聖作招徠。甫走進香港體驗館，已見樓頂與牆身的超巨型LED燈光，並播出多位韓星閃動的畫面，氣氛超熱熾。店內有多個互動專區，當中極受歡迎的「互動星影Star Live Photo」，簡單來說就是「貼紙相2.0」，只需輕觸熒幕，就會彈出多位如BIG BANG、PSY、Rainbow、AOA等人氣韓星目錄，選擇所愛的偶像後，他們會立即現身超巨型屏幕，更做出多個招牌動作，屆時你就可與心儀偶像互動，拍張靚靚照片，留住難忘時刻。



跟偶像合成



場內另一道主菜，就是不少KPOP迷引頸以待的全息演唱體驗館（Hologram Concert），可容納最多四十人的場館，內有二百七十度全景3D屏幕，配合最新的數碼技術，將演唱會的虛擬影像完美複製，以超逼真的立體視聽畫面呈現眼前。



現時合共提供了三大KPOP代表G-Dragon、 BIG BANG及PSY的演唱會，每三十分鐘為一場，每天公映二十六場。入場前，工作人員提醒我們要在指定屏幕上影張靚靚大頭相，進場後方知玄機，原來除了超強勁音樂令人如痴如醉外，早前拍下的相片更會變成投射畫面，穿插在屏幕上，令人大感意外！



此外，播放演唱會時，高台上會有Spotlight，只要企到台上，你的影像同時可與偶像合成，投射在畫面上互動，與他們合唱起舞，名副其實同台演出。



PLAY HKPOP



地址： 中環威靈頓街2至8號



威靈頓廣場G/F及G1/F



查詢：2879 0988



入場券：$180成人；



$115小童



（3歲以下免費）



網址：www.playhkpop.com