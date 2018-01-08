﻿頭戴新玩意 HMD Odyssey 搶攻混合實境

自微軟為Windows 10推出了Fall Creator Update更新後，當中最為用家關注的，相信是正式整合談論多時的Windows MR（混合實境）平台，各大電腦廠亦紛紛響應，隨即推出專用的頭戴裝置應市，包括由Samsung設計的HMD Odyssey，不但用上自家高解像AMOLED熒幕，視覺效果更為逼真細緻，同時裝有AKG耳筒及收音咪，戴在頭上即可體驗VR及MR相關應用，盡情遊樂於虛擬與現實之間。



文、圖：B1807



查詢：Samsung/3698 4698



整合AKG耳筒



或者有些用家會對Windows MR（Mixed Reality）感到陌生，事關之前微軟一直稱之為Windows Holographic，到了去年3月才換上如今這個名字，不管如何稱呼，實際是同一個MR混合實境平台。與發展漸漸成熟的VR相比，MR最大分別在於可以通過頭戴裝置前端的兩個追蹤鏡頭，將現實環境與虛擬實境融合，藉以帶來虛擬景物之間的互動。除了MR體驗，此平台亦全面兼容VR遊戲及應用，而且效果甚至要比大部份VR眼罩好。



說回頭戴裝置本身，現時坊間可找到多款由不同電腦廠商推出的MR，當中較特別的是Samsung HMD Odyssey，先是配備了兩個尺寸較大的3.5吋AMOLED熒幕，有別對手的2.89吋，畫面解像度更達1,440×1,600，且擁有廣闊的110度視野角度及130nits亮度。實際戴上測試，由於畫面細緻度高，看起來相當舒服，加上左、右熒幕之間距離可作調整，容易調校出清晰畫面。此外，HMD Odyssey在頭箍兩側帶有一副AKG製耳筒及收音咪，音色具保證之餘，同時提供360度場景音效，最重要是不像同類裝置須另駁耳筒，感覺累贅，一體式設計佩戴時實在方便太多。



Notebook打機好拍檔



要體驗Windows MR帶來的混合實境或虛擬打機樂趣，不能單憑一個頭戴裝置，還得要接上一台支援Windows MR平台的電腦或Notebook，由於要保持畫面流暢，對電腦系統有一定要求，當中「Windows Mixed Reality」基本規格是配備Intel Core i5或以上處理器，若然追求最佳VR體驗，需要達到「Windows Mixed Reality Ultra」的要求，除Core i5處理器外，還得裝有NVIDIA GTX 1050或AMD RX460等或以上級數的獨立顯示卡。



為方便用家戴上HDM Odyssey即可走進MR遊玩世界，Samsung同步推出了度身訂造的升級版Notebook Odyssey，這台打機筆電用上15.6吋全高清PLS芒，配備第7代Intel Core i7處埋器、16GB DDR4記憶體及128GB SSD連1TB HDD雙硬碟，加上裝有內置6GB DDR5獨立記憶體的NVIDIA GTX1060顯示卡，無論運算或圖像效能均屬頂級。而為確保系統在打機或玩VR等高負載情況下，仍可全面發揮系統威力，廠商特地改善了Notebook的散熱系統，包括在機底加入六邊形設計的冷卻面板，令外部空氣穿過機底直達內部核心，從而獲得最佳冷卻效果。