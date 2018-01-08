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﻿Q版Hi-Res隨身聽

2018-01-08 列印
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　　隨着Hi-Res音訊普及，樂迷都捨得花錢添置隨身聽，而Pioneer剛推出的中階新作XDP-02U，不但內置雙DAC，更一改「磚頭」造型，首度以粉紅新裝及圓潤機身示人，希望藉新形象向女樂迷埋手。賣相變得女性化，音色卻非花瓶，此機內置兩顆ESS 9018C m2 DAC及雙SABER 9601K擴音晶片，支援DSF、MQA、FLAC、ALAC、WAV等格式，當中FLAC、WAV音檔更可升頻至32bit/192kHz，加上可經WiFi、藍牙串流享樂，功能非常全面。

售價：$2,499文：B1807

查詢：Pioneer/2429 8148
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