﻿Q版Hi-Res隨身聽

香港去年股樓狂升，貸款市場活躍，今年輪任為銀行公會主席的滙豐香港區行政總裁施穎茵表示，年初開局理想，反映市場氣氛向好，預期上半年本港股樓及借貸等各方面的市況將保持穩定，但仍存地緣政治風險及各國政策改變等不明朗因素。此外，她認為本港按揭息率未來只會上調或不變，並無再減的空間。 施穎茵首次以銀公主席身份接受訪問時重申，年結過後港元拆息已呈回軟的趨勢，鑑於香港現時資金仍然充裕，所以「目前的確並無加息的即時需要」，但指倘若美息持續趨升，便會引致息差受壓，最終令香港要加息，而現階段雖難評論加息的時間表，惟相信「若美國加多幾次息，香港就有壓力跟隨（加息）」。 目前無即時加息需要...

2018-01-08