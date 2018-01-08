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﻿iPhone同步聽歌充電

2018-01-08 列印
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　　對iPhone 7/8/X系列用戶而言，由於沒有3.5mm插口，經常要在聽歌與充電之間取捨，非常苦惱。若想兩全其美，其實不難，dBMagix早前推出了一款二合一的實用配件AC1S，可以同時連接3.5mm耳筒及經Lightning充電之餘，鋁合金機身設有播放及音量鍵，更內置Hi-Fi級的32bit/384kHz DAC解碼，不但直接提升音色表現，由於放大器的輸出功率高達32mW，即使佩戴中、高階的大型Headphone，一樣有足夠推力。

售價：$780文、圖：B1807

查詢：2771 8209
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