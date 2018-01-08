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﻿文青智能表追加心跳

2018-01-08 列印
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　　除了高調回歸手機界，在智能健身產品亦找到Nokia足迹，繼Steel後，短時間內又帶來第二款智能手表Steel HR，外形同樣走經典腕表路線，一貫的文青Look，分別在於表面多了一個黑底白字的小熒幕，用作顯示心跳率，方便運動期間隨時查看心跳變化，從而獲得多一項重要數據，配合《Health Mate》應用程式，有助提升訓練成效及表現。新作備有36mm及40mm兩款表面大小，前者為18mm矽膠表帶，後者則用上20mm表帶，可隨喜好選擇合適的尺寸。

售價：$1,688（36mm）、$1,888（40mm）文：B1807

查詢：health.nokia.com/hk/zh/steel-hr

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