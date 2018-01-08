﻿新春粵菜盛宴

新一年來到，定立一個新目標，相約家人朋友，好好大吃一頓，祝願彼此展開美好的一年。跑馬地駿景軒曾七年獲得米芝蓮一星榮譽，最近中菜廳亦去舊迎新，跟隨英皇駿景酒店遷至灣仔經營，由梁耀基師傅接棒，與食客一同以美食歡渡新年。



文:李泳烔 攝:Gary



駿景軒遷到新址，開業半個多月，午市人山人海，可見其魅力。餐廳由土耳其Autoban Studio作室內設計，富麗堂皇，帶點兒西洋風情，有不少設計細節位令人讚賞，好像酒杯就有竹葉圖案，更添氣氛。



剛接手的梁耀基師傅，除為駿景軒帶來新景氣，也帶來新菜式。「我們換了新餐牌，例如加入了一些黑松露菜式。」他說，印象中，一片片的黑松露與西餐畫上等號，與粵菜Cossover實屬新鮮。



梁師傅為了保證黑松露菜式能全年供應，大膽選用近年流行的雲南黑松露，簡單如炒野菌安格斯牛柳粒，也豪氣加上數片黑松露，令到軟腍半熟的牛柳粒，帶有絲絲松露香，美味得差點連舌頭也吃掉。複雜一點的菜式，有黑松露脆皮燒雞，師傅將黑松露釀入鮮雞醃一晚，次日炸香後去皮，造成手撕雞，脆口之餘，帶有啖啖香氣。



令人意想不到的是，創意菜做得好，傳統川菜亦沒有失準。食家李純恩最愛的麻辣水煮鮮魚片，大廚選用肥美多肉的桂花魚，用沸水灼一灼，再以熱油炸香，將雲南貴州直送的子彈椒、青花椒、紅花椒、八角及薑葱等，連同辣油淋在魚片和湯底上，令魚片全熟，能做出這色香味俱全的菜式，全因梁師傅曾到杭州工作吸取經驗。「川菜的精髓在於原材料，加上我們獨製的紅油，才有這陣香味。」梁師傅續說，魚片滑身，沾不到半點油味，湯底麻而不辣，帶有陣陣餘韻，底下的木薯粉煙韌彈牙，吸盡所有精華。記者品嚐時，嘴唇滿是麻麻辣辣，像觸電一樣，還是耐不住一啖接一啖，口腔充滿麻辣的幸福感覺。



駿景軒



地址： 灣仔皇后大道東37號 英皇駿景酒店1樓



查詢： 2961 3330