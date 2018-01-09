﻿墨爾本菲利普島 野生動物全接觸

位處墨市南部的菲利普島（Phillip Island），居住着大量野生動物，如世界最迷你品種的小藍企鵝、海豹、樹熊及塘鵝等，在適當距離下，遊客都可跟小動物們來個互動接觸，正好給我們這一眾居於大都會的城巿人親親大自然。文：Rachel



圖：Rachel、Visit Victoria 鳴謝：Visit Victoria



南極海上曬太陽



菲利普島位於墨爾本市南部約一百三十公里外，驅車前往約個半小時便可進入小島，其面積雖不算大，也有約二千七百多公頃，四周遍佈景區，自駕遊可謂最適合，又因島上住着大量珍貴野生動、植物，因此約一千八百公頃的面積於1996年已正式被規劃作自然公園。至於遊覽菲利普島，請最少預備一整天時間，因可看的實在多，由陸上的樹熊，到海洋生物如海豹、企鵝及塘鵝等，俱不可錯過。



日間陽光普照，最好先驅車往小島西南端的諾比司角（The Nobbies），懸崖頂端建有海豹岩生態中心Nobbies Centre，遊客可利用中心外的望遠鏡（付費），尋找海豹蹤跡，眼力好者，甚至可遠眺約一點五公里外的海豹岩，看看躺在大石上享受日光浴的海豹們！作過熱身，重頭戲便是驅車約二十分鐘往附近的考斯碼頭（Cowes Jetty），登上快艇前往海豹岩，近距離觀賞海豹風姿。名為「Eco Boat Adventure」的觀海豹團，由菲利普島自然公園自家承辦，每天只限出海兩至三次，以保護瀕危的海豹免被過分騷擾，且座位不多，最好預先訂票。



快艇由碼頭出發，會先經過被海水侵蝕而成的海蝕洞，感受南極洲海浪之威力，繼而直接往海豹岩去。未接近巨岩，已有頑皮海豹迎接我們，牠們游刃於快艇四周，時而探出頭來，時而又以尾巴跟我們打招呼，非常活潑。這裏的海豹平均身長約一點五至兩米，體重達一百五十公斤，與海豚相若，唯一分別是，海豹們都愛曬太陽，當快艇駛近巨岩時，便可看見成千上萬頭海豹，正懶洋洋躺在岩石上，享受着日光浴，非常壯觀！



世界最迷你品種



日間看海豹，待日落時份，則是探訪世界身形最細小的小藍企鵝好時候！驅車往小島的西端，有個水清沙幼的Summerland Beach，自1945年起，每逢日落後，成百上千隻小藍企鵝便會由大海游來，牠們於沙灘側的矮草叢中築巢及繁殖下一代，日復一日。為保護這些小企鵝，附近一帶已被規劃作自然公園，尤其黃昏後，禁止遊人走進沙灘，以免阻礙小企鵝的回家路。



為方便遊客欣賞小企鵝的風姿，在牠們回家的路側，近年興建了一座大型觀企鵝中心（入場費約157港元起），大家可坐在沙灘側搭起的看台，又或地下觀景台欣賞小企鵝回巢的情景，可謂各有各精采！而小企鵝通常都是聯群登岸，先會探頭探腦觀察四周，在安全情況下，便會搖擺着小身軀快跑回自己的巢穴中，有時因心急而跌倒，樣子可愛之極！



查詢：www.penguins.org.au



自釀鮮啤美食宴



美食方面，菲利普島有兩大尋食集中點，一是San Remo小鎮，有售島上最新鮮味美的炸魚柳，另一則是考斯（Cowes），亦即海豹遊的登船地方，在碼頭附近，有家近年人氣高企的海鮮餐廳Rusty Water Brewery，以自家釀製的啤酒作招徠。



餐廳於2010年開張，由最初只釀製兩款啤酒，到現時一般會提供七至八款啤酒。若想一次過品嚐多款口味，提議可來個Tasting Paddle，即可試齊四款鎮店啤酒，由淡至濃，包括充滿芒果香的Golden Ale，喝來極開胃，繼而有經典的淡麥啤Pure Pilsner、美式清啤Koala Pale Ale，最後以麥香十足的黑啤Chicory Stout作結，由於每杯份量細小，輕易可喝完，再配上海鮮意大利飯或烤鴨胸等，是很不錯的晚餐選擇。



查詢：www.rustywaterbrewery.com.au



Eco Boat Adventure Tour



收費：成人85澳元（約518港元），小童65澳元（約396港元）



時間：1月27日前，每天逢13:00、15:00及17:00出發，1月28日至3月31日每天15:00及17:00出發。



電話：61 3 5951 2800



網頁：www.penguins.org.au



旅遊記事簿



持BNO護照或特區護照前往澳洲均須簽證，一般旅客可經網上申請電子簽證，費用20澳元（約115港元）起。



網頁：www.border.gov.au（澳洲領事館）



Qantas Airways（澳洲航空）香港直航來回墨爾本，經濟客位票價3,800港元起，未連稅項及相關附加費。



網頁：www.qantas.com



QT Melbourne雙人房265澳元（約1,574港元）起。



地址：133 Russell St., Melbourne



電話：61 3 8636 8800



網頁：www.qthotelsandresorts.com/melbourne



www.visitvictoria.com（Visit Victoria網頁）



www.australia.com（Tourism Australia網頁）



註︰所有商品價格僅作參考，以商戶最新公布為準。