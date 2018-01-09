﻿歌詩達郵輪 新浪漫號香港首發

經過9億港元翻新工程後，意大利歌詩達郵輪（Costa Cruises）旗下的新浪漫號（Costa neoRomantica），在過去的幾個月已在亞洲區內為許多客人留下美好回憶。來到新的一年，滿載意式風情的新浪漫號將在2月6日（年廿一）首次以香港為出發地，開辦七日六夜的航程，載客人前往越南芽莊、峴港及下龍灣遊覽，並在2月12日（年廿七）返抵香港，料會吸引不少熱愛享受郵輪假期的香港客人登船體驗。是次新春限定海上之旅，一大魅力就是價格極為吸引，每位淨船費只需2,999港元起，第三位及第四位的同行十三歲以下小童更可享免船費優惠。時間不能配合的，還可考慮2月12日（年廿七）由香港啟航、2月17日（大年初二）返抵香港的六日五夜日本沖繩新春幸福之旅，行程將會到訪甲沖繩那霸及在船上歡度大年初一，每位淨船費為4,999港元起，至於2月17日出發及以香港為起訖點的五日四夜下龍灣及三亞航程，每位淨船費則由5,999港元起，詳情可聯絡各大旅行社。



網址：www.costacruisesasia.com



