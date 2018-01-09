﻿十和田湖 冬日慶典多元精采

日本本州最北部的青森縣，氣候四季分明，擁有豐富的自然及文化魅力，此刻冬日，在當地更可體驗一系列的精彩節慶及祭典，當中最具特色的，便是十和田湖冬物語。這個每年2月在橫跨青森及秋田兩縣之間的十和田湖上演的慶典，今年的活動檔期由2月2日至25日，在主會場十和田湖湖畔休屋一帶，便有巨型雪雕、雪屋酒吧、雪光橫丁商店街、足湯、雪地香蕉船、雪地騎馬及舞台表演等遊趣，此外更會以大約十六萬顆LED燈營造浪漫氣息及構成光之隧道等精采場景，而在活動期內，每晚八時更會大放煙花，令白雪皚皚的環境平添璀璨色彩。有興趣到此一遊，除可由JR弘前站乘巴士前來，逢星期六及日在十和田市市公所也有觀光巴士直達。值得留意是可在八甲田山賞到的樹冰奇景，以及由2月9日至12日在弘前城舉行的弘前城雪燈籠祭，也是冬日暢遊青森的亮點呢！



網址：www.tcn-aomori.com/culture-047.html