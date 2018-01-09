﻿東京覓意國美饌甜點

東京銀座是世界著名品牌集中地，部份名店內附設的精緻餐廳亦有驚喜。除了之前曾分享過由名廚Alain Ducasse主理的Chanel Beige，Bulgari的意大利菜式亦別具心思。



文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）



創意料理



是日在Bulgari銀座大樓的Il Ristorante Luca Fantin一嚐Luca Fantin的廚藝，這位年輕主廚沿用傳統意國烹調方式，而開胃小食方面則發揮碟上的創意。是日午餐的開胃三重奏極富西班牙風味，黑、青橄欖一口咬份子料理外層爽脆，內裏的黑椒酸汁非常醒胃，而青橄欖內藏香滑的Mozzarella水牛芝士，多重口感配搭一流。紅椒粉丸子及時令白松露薯麵丸子則以傳統意大利薯麵（Gnocchi）入饌，分別散發辛辣和芳香兩種風味，非常吸引。自家製的超薄薯片先以迷迭香及忌廉提味，再配上蒔蘿及接骨木花，賣相精緻，令人眼前一亮之餘，更有老外薯片那Crisp & Dip的風味，三款開胃菜都甚有驚喜。另外，頭盤甲殼配椰菜花及青蘋果同樣不錯，脫水椰菜薄皮下藏有鮮甜的北海道牧丹蝦刺身和爽口的青蘋果粒，不但風味清新，且手法簡潔獨特。



融合傳統風味



嚐罷精緻味美的開胃菜後，隨之送上樸實的牛肝菌意粉，時令牛肝菌富菌香及果香雙重香氣，芬芳馥郁且口感緊實，配合意大利百年老字號的Felicetti意粉，十分滋味。接着的意大利阿爾巴白松露飯同樣富心思，芳香撲鼻，集蒜香、蜜糖香氣的白松露與雞蛋、米飯的簡單烹調，正好凸顯獨特香氣，最合胃口。主廚Luca在意大利飯內混入了當造的京都栗子，再灑滿白松露薄片，非常有咬口，吃罷滿口濃郁香氣，一試難忘。最後的甜點Mont Blanc栗子蛋糕，沿用栗子忌亷配合拖肥及蛋白糖霜，再蓋上朱古力海綿蛋糕和覆盆子醬，富有Deconstructed Dessert的風格，以新派的創意演繹融合傳統手法，可謂眼高手高之作。



Bulgari Il Ristorante



地址：東京都中央區銀座 2-7-12



電話：81-3-6362-0555