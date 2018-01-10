﻿時尚單品 喜型戊戌狗年

每逢農曆新年，各大品牌都會以相關生肖推出別注新作，即將來臨的戊戌狗年當然亦不例外，以狗狗作主題的單品陸續推出，當中有霸氣神犬，亦有可愛小狗，有品牌更用上中國傳統刺繡吉祥字樣，帶動新春潮流氣息。



文、部份圖片：Ki



Converse 天狗食日



中國有不少關於狗的故事和傳說，而今年Converse就以「天狗食日／月」作為靈感，推出Year of the Dog「狗年」限定SOLAR PACK及LUNAR PACK兩組單品。當中SOLAR PACK以One Star球鞋為設計藍本，鞋舌、後跟與五角星Logo均用上象徵日食的漸變色皮革，而左右腳鞋後跟撐條處分別印有同屬於「狗年」的年份數字。服飾方面，同樣大玩日食變幻的圖案與狗年限定專屬Logo，系列包括有棒球外套、衞衣、背包、帽等單品。



查詢：Converse/2321 9225



adidas Originals 玩轉福祿壽囍



運動品牌adidas Originals推出新春特別版鞋款，當中以EQT SUPPORT ADV、NMD R2、CAMPUS和SUPERSTAR 80s鞋款融入中國傳統刺繡工藝，白色鞋身於鞋跟位置分別繡上寓意喜慶吉祥的紅色「福」、「祿」、「壽」、「囍」漢字樣，充滿中國風特色呢！



上架日期：1月13日



查詢︰adidas Originals /2499 2979



EVISU 霸氣神獸加持



EVISU今年繼續以原色丹寧牛仔布，配合象徵財富的金色繡花及金屬鈕扣推出新年別注款式。新作特別之處是後方DAICOCK以奢華金色作主調，繡上象徵吉祥如意的祥雲和折扇，而底部則有霸氣十足的狗頭繡花，寓意新一年能夠大顯神威。$5,999



查詢：EVISU/2506 1931



Swatch 可愛小狗出巡



戊戌狗年Swatch推出新錶WOOF，金色的錶盤上有一頭可愛小狗興奮擺尾，寓意敲響新年鐘聲。同時，白色矽膠錶帶用上紅金相間的波紋點作飾。手錶的包裝特別配合中國傳統農曆年氣氛，以大紅燈籠作裝飾，彌漫節日味道。$680



查詢：Swatch/2510 5242



