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﻿美容家電新專櫃

2018-01-10 列印
■DermaWand逆齡射頻注氧棒 $1,120
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　　近年家用美容儀已成為都巿人扮靚潮流，難怪主攻美容家電的Beauty by no!no!日前登陸海港城時，一度成為美容界佳話。多款新登場美容儀如Juvion SkinXpert全效修活美顏儀、Juvion EyeXpert明眸緊緻導入棒等首度開售，其中最值得推介為DermaWand ，此美容儀採用低功率及高頻率的RF 射頻，對抗皮膚鬆弛、暗啞及乾燥缺水等肌膚問題。此外於使用時，儀器於每秒輸出100,000次循環的微電流，以改善血液循環，同時收細毛孔，最重要是機身小巧，方便攜帶旅行。文︰Angel

查詢︰2528 1966
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