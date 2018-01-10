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﻿泰精品酒店首登上海

2018-01-10 列印
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　　享受酒店設施已成為旅行中一個重要環節，享負盛名的曼谷素凱泰酒店首度衝出泰國，並於今年3月正式進駐中國。這家富時尚感的上海素凱泰酒店位於上海靜安商圈的興業太古匯，交通極便捷。酒店擁有170間設施齊備的客房和31間套房，面積由44至172平方米不等，地方寬敞。設計上則選用一系列天然素材和優雅簡潔的中性色調，搭配精緻的裝飾細節，還收藏有來自全球和當地多位藝術家珍貴藝術作品，旅客邊住邊欣賞藝術品，肯定為旅遊添上新意思。文︰Angel

查詢︰www.hkri.com
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