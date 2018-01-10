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﻿大自然概念高級影院

2018-01-10 列印
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　　最近不少大型戲院也來個大翻新，例如UA院線最近又有新搞作，進駐青衣城並命名為UA Maritime ，影院以大自然為設計概念，大堂及走廊運用柔和色調，以木色線條設計，配合樹木、樹葉倒影等元素，帶來休閒舒適感。影院設有6個影廳，並配備D-BOX動感電影系統、杜比全景聲Dolby Atmos音響設備及雷射投影技術，最特別是每間影廳有獨立主題，分別為水、山、花、樹、葉及石，充份體現大自然及現代感，讓大家睇戲同時，亦感受一下如此有特色的建築設計。文︰Angel

查詢︰www.uacinemas.com.hk
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