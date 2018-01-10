﻿大自然概念高級影院

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狠毒父母涉謀殺提堂 臨臨慘受七酷刑 被拋起頭撼天花
五歲女童臨臨慘遭虐殺一案，警方控告其生父及繼母被控謀殺罪，兩被告昨日提堂。控方披露的虐兒過程，令人髮指，臨臨生前與八歲兄長多年遭人施以酷刑，包括被藤條打、拖鞋摑面、手腳被抓住及左右搖晃、剪刀插胸、捱餓...
2018-01-10
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讚「帶路」維護多邊主義 馬克龍抵京晤習近平
法國總統馬克龍昨繼續訪華行程，他先與夫人在早上參觀北京故宮，並於晚上與國家主席習近平一起檢閱儀仗隊。另外，馬克龍訪華首日於西安參訪，並表示法國將積極參與一帶一路。 昨日是馬克龍第二日訪華，他先與夫人特...
2018-01-10
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南韓冀分隔家庭團聚 兩韓會談氣氛平和
南、北韓代表團昨早上於板門店休戰村進行兩年多以來第一次正式會談，北韓在會上提出將派代表團出席平昌冬奧，並指希望今次會談會有寶貴的成果。另外，南韓亦提議，於下月平昌奧運期間舉行兩韓家庭團聚，又稱人民都強烈渴望南、北韓邁向和平統一。 會談於休戰村南韓管轄範團內的「和平之家」進行。會談舉行前，雙方代表團團長、南韓統一部長趙明均和北韓祖國和平統一委員會委員長李善權握手讓記者拍照，氣氛平和。 李善權表示，他們會談盼望能有寶貴的成果，為對今次對話寄以很高期望的弟兄送上今年第一份禮物，並指北韓以「嚴肅及誠懇的態度」參加今次會談。 趙明均表示，南、北韓中斷接觸一段長時間後，再展開會談，相信...
2018-01-10
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火炭豪宅議幅僅1% 睇樓氣氛稍改善
火炭豪宅交投於年尾反彈，去年12月錄16宗沽售，較去年11月份成交量增長兩成。雖然聖誕長假有礙睇樓，但不少買家望趕於過年前加快入市，令近月議幅收窄，甚至出現零議價及反價成交。當中表現最好的御龍山共錄6...
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恒指升足十一日 衝破三萬一 美股三大指數再創新高
港股升勢持續，在港交所（388）和騰訊（700）帶領下，恒指昨日再升111點，成功衝上三萬一千點關口，收報31011點，續創逾十年新高，股王騰訊股價再創上市新高，高見446.4元。恒指連升十一日，累漲1777點，創逾18年最長升市，除打破了2012年10月創下的連升十日紀錄外，市值再創新高，升至354000多億元。美股昨晚繼續造好，三大指數曾創新高，港股今天或有望挑戰99年11月創下連升十一日的紀錄。分析預期，港股上半年有機會再創歷史新高。 美股三大指數初段再創新高後，走勢個別發展，杜指曾升78點，見25361點新高，標指和納指曾分別升0.2%和0.3%，但其後納指...
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趁病攞命 夏神拆槍
阿仙奴近期後防形同虛設，各戰線近五仗只得一勝陷入低潮，剛於周日英格蘭足總盃不敵英冠分子出局後，更鬧出戰將夜蒲醜聞。相反，他們今晚聯賽盃四強首回合對手車路士主場表現可靠，近年迎戰槍手贏多輸少，鋒將夏薩特更豪言追打落水狗，主勝捧得過！ （香港時間周四凌晨4:00開賽） 周日英足盃第三圈，槍手半力作客以2:4不敵諾定咸森林衛冕失敗，各賽事近五場僅一勝三和一負，期間失掉十二球。進攻方面，鋒將伊禾比比賽前夕於派對玩到凌晨的片段在社交媒體瘋傳，可見軍紀亦出問題。領隊雲加周二表明必嚴肅徹查事件，務求一切重返正軌。 相比阿仙奴，車路士所有戰線近五場亦只得兩勝三和，但當中三仗出征，未...
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時尚單品 喜型戊戌狗年
每逢農曆新年，各大品牌都會以相關生肖推出別注新作，即將來臨的戊戌狗年當然亦不例外，以狗狗作主題的單品陸續推出，當中有霸氣神犬，亦有可愛小狗，有品牌更用上中國傳統刺繡吉祥字樣，帶動新春潮流氣息。 文、部...
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17日襲港 ig百萬fans 樂仔柏豪勁Like 美國35D Celine 最冧完美身材
近期在網上爆紅的索女，肯定是被喻為「最完美少女」、年僅20的美國邁阿密辣模Celine Farach，她在ig的追隨者已直逼100萬，留意番連香港娛圈型男，好似新婚的余文樂、人夫周柏豪和林德信都有Fo...
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社論——狠毒父母何其多！香港有病？
五歲女童臨臨受虐致死，警方列為謀殺案，生父和繼母昨天提堂，案件已進入司法程序，公眾不宜評論，但臨臨的悲慘遭遇，在現實中絕非個別事例。社署統計顯示近年虐兒個案呈上升之勢，而施虐者六成是父母，社會須正視父母管教子女的手法，方能扭轉虐兒案不斷重演。 家應是孩子最安全的地方，怎料變成行刑場所；父母應是孩子最信任的人，為何有人向自己的骨肉也下毒手？「虎毒不吃子」，比喻人不論如何狠毒，也不會傷害自己的孩子，但人性殘酷，有人關上家門，變身惡魔，對子女恣意妄為，即使孩子的身體捱得過去，但心理受創，影響成長，甚至會被童年陰影毀掉一生。 對子女如此狠毒的人，根本不配為人父母，禽獸不如。社會各界...
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頭號目標——創意寶
仲達 根本超班 上季「雲呢拿」在季初贏三班賽，隔了八仗後可落四班再贏，當時不少人都認為是評磅員送大禮。微觀一點看，「雲呢拿」在季初贏馬時評六十四分，之後落四班再贏是六十分，其實第二次贏馬時只...
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