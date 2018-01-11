﻿直航洛杉磯 花城帕薩迪納

美國洛杉磯氣候宜人，一年四季給人生機勃勃的感覺，在距市中心約十五公里處，有個美麗的老城區帕薩迪納（Pasadena），更是當中的花園名城，這裏自1809年起已舉行盛大的新年玫瑰花車巡遊，古雅的百年星級酒店及美麗的植物園並立，繽紛花色染滿全城。文：Rachel



圖：Rachel、香港航空、 The Langham Huntington, Pasadena, Los Angeles、星島圖片庫



鳴謝： 香港航空、The Langham Huntington, Pasadena, Los Angeles



每個城市總有一家地標性酒店，來到帕薩迪納，自1907年建成了Hotel Wentworth後，歷經百多年，其經典地位依然沒變，其中不能不提讓酒店「復活」的鐵路大亨亨利漢庭頓（Henry Huntington），他於1911年接下幾乎破產的酒店，即花大量金錢，請來當時得令的南加州建築師Myron Hunt，將酒店大翻身，並於1914年重開，正式命名The Huntington Hotel，現時酒店花園內便懸掛着一個鐵路用的古董敲鐘，正是為了紀念他，而酒店每天晚上七時零五分還會請來一位住客敲響大鐘，以示日夜交替。酒店其後幾經易手，卻無損其華麗莊園的格局，規模且愈見龐大，如在1926年建起了加州首個奧運規格的泳池，該泳池亦保留至今！另外還加建了花園、華麗宴會廳及水療中心等，現時酒店總面積達二十三英畝，由三個大花園包圍着，前方是綠草如茵的大草地，左、右是日本庭園及歐洲花園，四季景色各異。



酒店於2008年正式被朗廷酒店買下，並易名為The Langham Huntington, Pasadena, Los Angeles，四百二十四間客房及套房經全面粉飾及升級，如裝設無線網絡，卻大致保留了當年的典雅格局。說到酒店最吸引我的，還是美食，下午可往The Tap Room享受經典英式下午茶，全以Wedgwood餐具盛載，美輪美奐！



經典玫瑰花車巡遊



帕薩迪納市以住宅區為主，一般遊客未必太熟悉，然而這裏自1890年起，每年1月1日舉行的慶新年玫瑰花車巡遊（Rose Parade），其熱鬧氣氛卻往往成為世界焦點，據說每年俱吸引了過百個地區的電視台作現場直播，亦吸引無數遊客特意到來欣賞。今年的玫瑰花車巡遊已於昨天的元旦日舉行，地點同為帕薩迪納市的Orange Grove Blvd及Colorado Blvd等一帶，巡遊路線長達五點多公里，部份區域設有付費座位，否則站在街旁欣賞，同樣熱鬧。



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