﻿雙層洗衣新設計贏時間

做家務最緊要快夾妥，就如洗衫，一家大細又厚衣又校服又牀單，有時為避免染色，只好分兩機洗，所需時間不少。LG剛推出TWINWash洗衣機，索性將兩部洗衣機合併，用家可根據需要分開或同時使用，省時方便。



文：阿卓爸爸 圖：褚樂琪 產品查詢：LG/3543 7777



安裝下方夠慳位



洗衫最怕不小心染色，尤其是小朋友校服，必須小心處理。另外洗衫亦很費時，阿卓爸爸家中的洗衣機，採用「日日洗」程式，每次需時九十分鐘，要洗小朋友校服和內衣褲，就要分兩次清洗，合共三小時完成。若睡前把衣服放入洗衣機清洗，衣服在洗衣機「困」住一晚，往往會出現臭味，很容易發霉，唯有捱眼瞓等洗衣程序完成，馬上拿出來晾乾，然後才去睡，所以慳洗衫時間很重要，最好當然是有兩部洗衣機啦！



最近LG推出了全新設計的雙層洗衣機TWINWash，結構上，其實是將兩部洗衣機合併，用家可按需要分開或同時啟動。上層是滾筒式設計，下層則是3.5公斤迷你洗衣機，可一次清潔更多種類衣物，免去需要額外手洗或二次洗衣的疲累及時間，而且迷你洗衣機直接安裝於滾筒洗衣機下方，毋須尋找額外地方放置，慳時間兼慳位！



【測試評語】



備WiFi遙控功能



雙層洗衣機的好處是，上層和下層可因應不同衣物使用不同洗衣程式，例如小朋友一些較易變形的衣物，用下方的離心力洗衣機，效果會更好。TWINWash亦可接駁WiFi，那麼用家無論身在何地，都能控制及監察洗衣機的狀況，還可藉Energy Monitoring能源監測功能及Smart Diagnosis智能診斷系統，遙距掌握洗衣機的問題，認真方便。



備冷凝式乾衣技術



這部TWINWash洗衣機可說是全能，上層洗衣機特設高效冷凝式乾衣技術，平日是容量十四公斤洗衣機，只要一按掣，立刻變成容量八公斤乾衣機，乾衣度可媲美外置式乾衣機。至於下層迷你洗衣機，最適合獨立清洗處理衣物，它備有特別洗衣程序，可應付較為柔軟的嬰兒衣物、枕頭袋等。個人認為，有新生嬰兒的家庭，最好用作分開清洗嬰兒衣物，有效分隔一般衣物的洗衣粉。



洗衣機另一功能是TrueSteam技術，洗衣時，上層機內會製造蒸氣深入清潔及消毒衣物，廠方指可去除99.9%家居致敏原及去皺、辟除異味。阿卓爸爸最欣賞是其Add Item功能， 在洗衣過程中可隨時停止，加入忘了放入洗衣機清洗的衣物，然後再正常運作。售價：$21,980



【其他選擇】



節能推介



WW80K5210VX/SH是Samsung的得意之作，其前置式的洗衣機門有特備Add Wash功能，即使洗衣機已進入洗衣程序，都可隨時添加遺忘了的衣物，亦可通過此功能，輕鬆把手洗衣物放進洗衣機進行過水及脫水乾衣。另一Eco Bubble泡泡淨洗衣功能亦是阿卓爸爸推介，機內會溶解衣液，產生大量細膩泡沫，迅速滲透衣物纖維，有效節省能源。



售價：約$5,000



查詢：3698 4698







【其他選擇】



節能推介



WW80K5210VX/SH是Samsung的得意之作，其前置式的洗衣機門有特備Add Wash功能，即使洗衣機已進入洗衣程序，都可隨時添加遺忘了的衣物，亦可通過此功能，輕鬆把手洗衣物放進洗衣機進行過水及脫水乾衣。另一Eco Bubble泡泡淨洗衣功能亦是阿卓爸爸推介，機內會溶解衣液，產生大量細膩泡沫，迅速滲透衣物纖維，有效節省能源。



售價：約$5,000



查詢：3698 4698