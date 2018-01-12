﻿神級麻辣鍋襲港

在台灣人氣最「夯」（意指火紅）的麻神近日登陸香港，旋即吸引一眾火鍋控朝聖。這品牌在台灣開業僅數年，即成為明星食府，吸引多位中港台紅星如李嘉欣、林俊傑及那英等光顧，其驚人「味」力，源自自家秘製的麻神麻辣鍋！文：甘偉丁 圖：Gary Tsai



紅星熱捧的麻神位於銅鑼灣人氣食廈內，佔地達八千多方呎，有別港式火鍋店的狹窄環境，客人坐得舒適，加上每張枱均有USB充電位置，十分貼心！吃火鍋最重要是湯底，這裏只供應麻辣湯底及清湯，可單點或柯打鴛鴦鍋底。前者屬招牌湯底，強調「只麻你口，不辣你喉」，以多款香料及自家秘製麻辣醬經煎煮炒炸，熬製約三小時，不添加任何肉類提升湯味。為求原汁原味，湯底及香料全部由台灣直送。乍看湯底色澤鮮紅，以為辣勁十足及嗆喉，入口一試，帶有濃郁的藥材香氣，再慢慢滲出麻味及辣味，味道厚實且富層次，愈喝愈滋味！



店方為照顧不嗜辣者，設有清湯，以多款蔬菜及昆布等熬製，清甜鮮味，適合用來烹煮海鮮及蔬菜等。除麻辣湯底，另一招牌名物果凍鴨血也由台灣直送！傳統鴨血的味道較為單調，但這裏鴨血經特別處理，以麻辣湯底煮足四十八小時，讓鴨血吸盡湯汁精華，入口帶有香濃麻辣湯汁味道，且質感幼滑，令人一吃傾心。



另有多款以人手每日新鮮打製的肉丸，例如鮮蝦丸、墨魚丸、鯪魚球及梅菜豬肉丸等，入口彈牙爽口，各式配料均以單點計算。吃火鍋當然少不了牛肉，店家為一眾「牛魔王」精選多款不同部位的牛肉，如美國頂級牛小排、特選牛頸脊、黑毛安格斯西冷及澳洲M7和牛等，並備有限量供應的特選手切牛肉，入口份外鮮美。香港店貫徹台灣店做法，由侍應代為涮煮牛肉，讓客人感受不一樣的寶島風味。先把牛肉放入黑色高身碗內，再淋上兩至三匙的麻辣湯汁燙至半熟，較直接把牛肉放入湯中灼煮，肉質更為嫩滑。



麻神



地址：銅鑼灣登龍街1號金朝陽中心2期25樓



查詢：2341 0999



