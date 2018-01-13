﻿Monchhichi回歸 必搶超萌齊齊疊月曆

第八場四班一六○○米。此場範圍清晰，「喜盈運」近期在三班面對級數較高的中長途馬都一再衝得好，如今落班縮回本身在外地贏馬途程，理應贏面壓一。其餘「及時行樂」、「神速寶」都是方興未艾，「雄心速龍」演出也轉穩，相信要選四駒的話，大部分人都是這範圍。不過要留意一點，就是上述四匹都是後追馬，而此組快馬不多，加上跑C+3欄，若開出慢步速，後追馬如不是在轉彎走外疊的話，就要冒上在直路塞車的風險，所以若要博一匹可偷襲的半冷馬，必是向前置型馬埋手。 「猛闖」在港兩季只得一捷而無上名，取勝一役是上季尾跑四班賽，只險勝由蔣小妹發揮的「鑽飾傳奇」和「海嵐一號」，賽事水準未必太高，表面上今仗未必是幾...

2018-01-13