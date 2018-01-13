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﻿Monchhichi回歸 必搶超萌齊齊疊月曆

2018-01-13 列印
『OK Stamp IT』App 金VIP可額外獲得Monchhichi e印仔（10個）電子換領券1張，憑已登記的八達通付款（每滿$20）可獲額外印仔1個。
可作齊齊疊及萬年曆。
Monchichi公仔賣相超萌。
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         人見人愛的Monchhichi最近載譽歸來，與OK便利店再度合作，推出創意十足的精品，既實用又好玩。新到12款公仔造型以月份劃分，包括醒神拜年Look、愛神丘比特Look、啦啦隊打氣Look、復活兔兔Look、可愛BB Look、Bikini Party Look日系浴衣Look、嫦娥奔月Look、萬聖節小鬼 Look、孫悟空Look、聖誕妹妹Look，以及佛仔Look，而每款公仔會送齊齊疊3條，集齊一套12款，更可以用來玩遊戲及作萬年曆，公仔則可放於枱頭作擺設。        

         想換取精美的Monchhichi公仔？只要於即日至2月21日期間，於OK便利店惠顧滿$20即送Monchhichi e印仔一個，儲齊16個e印仔即送齊齊疊精品一個（或儲齊8個e印仔加$25換購）。另外，OK亦特備了間格精美的Monchhichi珍藏萬用盒，中間位置可擺放年曆，而上下兩個抽屜則可收藏月份造型公仔。
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