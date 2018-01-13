﻿夢幻格局 爆趣高爾夫球場

打Golf並非只是富豪專利，皆因大眾化兼具特色的迷你室內高爾夫球場於本月初在銅鑼灣開幕，除了佔地達8,000平方呎面積，裝潢用色更非常夢幻，加上超精美用餐區提供美食特飲，難怪開業不久已火速成為朝聖打卡熱點！



文：Ki 圖：陳鐵剛 模特兒：Tears & Fiona



香港近年愈開愈多室內遊戲場，當中有棒球場、滑雪練習場，不過說到特色高爾夫球場，Strokes HK倒是非常吸引。店舖位於商場一樓，8,000平方呎面積幾乎佔去近整層面積，而其中一半範圍是用來當迷你Golf場，的確破格！場內合共設有9洞球道果嶺，分別是Palm Springs和Coachella Valley。其中Palm Springs設計來自美國加州熱帶風情，而Coachella Valley靈感則緣於加州棕櫚沙漠的復古建築，難怪Golf場用色夢幻，就連天花板更特意用上弧形雲狀燈管。



玩家來時毋須帶任何裝備，店內會提供四款不同長度的高爾夫球桿讓你挑選，無論大人還是細路，都可以輕易落場揮桿。大會以完成9洞為一個Course，並會提供計分紙讓你可與同行友人競賽。



高難度障礙賽



9洞果嶺均以人造草鋪地，然而每洞都各有不同障礙，而且是先易後難，就如2號賽道，新手只需要直線推桿就可輕易入洞；然而難度會不斷提升，當中更有許多障礙物，至於最難征服的最後一洞就設有一條360度的迴旋賽道，要成功過關，力度與角度都要計算得宜。除了高爾夫球場，店內另一必到之處就是旁邊的餐廳，裝潢用上粉紅色作主調，十分醒神，主廚更特備了多款小食及主菜，其中招牌菜Baby back Ribs入味非常。另外，若想與一大班朋友到來開P，店內亦設有可容納30人的特色V.I.P房間，內備特色燈光與投影器，讓你與友人歡樂盡興！



Strokes HK



地址：銅鑼灣Fashion Walk



京士頓街9號1樓G2至3號舖



收費：$160/1 Course 9 Hole



查詢：2877 1800