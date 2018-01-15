﻿120Hz電競芒 專業打機先Phone

對電腦Game迷來說，Razer這個品牌並不陌生，旗下桌面電腦、Notebook、鍵盤、滑鼠是不少人的打機好拍檔，不過眼見手提遊戲火速發展，廠商決定踩過界，頭炮Razer Phone標榜成打機先鋒，除了S835四核心及8GB RAM等頂級規格，還率先配備電競級別的5.72吋UltraMotion熒幕，藉高達120Hz的畫面更新率，帶來最流暢遊戲體驗。



IGZO面板 Dolby Atmos音效



打機一族向來信奉裝備先決教條，由主機硬件、熒幕、鍵盤到滑鼠都有極高要求，故要開發迎合專業玩家的Smartphone，規格方面半點不能馬虎。雖說首次涉足手機範疇，Razer Phone整體設計不但有板有眼，在熒幕及音效方面更帶來突破，先是配備畫面更新率達電競級別的5.72吋UltraMotion熒幕（解像度2,560×1,440），所用的IGZO顯示面板為電競芒常見，同樣具備最高120Hz更新率（Refresh Rate），畫面顯示極之流暢，只是前提是遊戲、影片需對應相關更新率。廠方表示正着手跟手機遊戲開發商合作，包括騰訊及Square Enix等，通過遊戲更新以發揮此機的120Hz威力，用戶亦可因應遊戲需要，在畫面設定選擇60Hz、90Hz或120Hz更新率。



不管打機或睇戲，單有畫面體驗不夠，仍需出色音效相互配合，為此Razer在熒幕兩側裝上大型前置立體聲喇叭，同時對應最新的Dolby Atmos全景聲音效，試聽後發現喇叭輸出力水十足，開啟全景聲後環繞效果相當顯著。值得一提的是，Razer Phone飛走了3.5mm耳筒插口，不過隨機附有USB-C轉3.5mm轉接線，這條接線不但內置24bit DAC解碼，更備有THX認證，打機又好，聽Hi-Res歌也好，音色皆有保證。



8GB RAM旗艦效能



聲畫交足功課，惟打機體驗流暢與否，關鍵還在於硬件，這方面不用擔心，事關Razer Phone用上高階S835八核心，內置目前最高的8GB DDR4記憶體，《安兔兔》測試跑分接近180,000，試玩《天堂2 革命》、《Gear.Club》及《傳說對決》等熱門遊戲，畫面操控非常爽快，就算在遊戲之間切換，未見延遲或Reload等情況出現，必要時還可啟動Game Booster增強功能，進一步提高電源效率及系統表現。為應付重度玩家，此機配備了4,000mAh大容量電池，且支援QC 4.0+快速充電。



打機不一定「宅」，說不定閒時也愛拍SnapShot上傳社交平台或討論區，事實Razer Phone沒有忽略影拍一環，機背找到主流12MP雙鏡頭，前置用上F2.0光圈的8MP鏡頭，除沒有全熒幕設計外，整體配置與大廠旗艦無甚分別，而接近六千元的機價也跟大廠看齊。如想出機划算一點，3香港現有上台優惠，選用$498月費計畫及簽約24個月，即可以零機價捧走Razer Phone回家打餐飽。



Razer Phone



熒幕：5.72吋UltraMotion



操作平台：Android 7.1.1



內置記憶：8GB RAM、64GB ROM



外置記憶：micro SD



電池容量：4,000mAh



體積/重量：158.5×77.7×8mm/197g



售價：$5,999



文、圖：B1807 查詢：Razer/2997 5070