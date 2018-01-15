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﻿抵玩日系無線耳筒

2018-01-15 列印
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  True Wireless真無線耳筒已成為音響大廠必爭之地，現連日系品牌也開始打價戰，當中Nakamichi新作MyPetite NEP-TW3，不到六百元的定價絕對親民。由於耳筒用上8mm單元，音色清脆，低音也澎湃，而且兩邊耳筒均可作獨立使用，用家可自行選擇單、雙聲道模式，加上耳筒設有多功能按鈕，不用拿出手機也可調校音量及切換歌曲。說到續航力，NEP-TW3播放時間達四小時，當然隨機附有充電盒，可以完整為耳筒充電兩次。文：B1807　售價：$598
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