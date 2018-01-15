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﻿智能手表追蹤心跳

2018-01-15 列印
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  近年成為Android Wear陣營主力的Fossil，繼第三代Q Explorist引起迥響後，火速加推主打運動健康的Q Control，表面直徑依舊為44mm，但外形換上Sporty造型，還首度加入虛擬觸控邊框及心跳Sensor，前者令瀏覽及選項操作更輕鬆，後者可以配合《Google Fit》，運動時同步監測心跳，即時掌握練習強度，功能表現更全面。新錶另一獨特功能來自「Color Picker」，可讓用家自行更改錶面字體及顏色，從而設計出更富個性的Watch Face圖案。文：B1807　售價：$2,800
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