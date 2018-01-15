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﻿專業手機拍片配件

2018-01-15 列印
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  手機拍片質素不錯愈來愈好，又拍到4K又可儲存Log，但想拍得專業一點，有時需要配件輔助，好像Manfrotto TwistGrip System這套手柄連底座組合，拍友可以將LED補光燈及收音咪直接裝到底座的兩個冷靴位（Cold Shoe），單手握着由橡膠包裹的鋁合金手柄，即可似模似樣拍出專業影片。如不用那麼大陣仗，又可以將底座拆去，而手柄頂部仍有一個冷靴位可供安裝補光燈，既方便又靈活。

文：B1807　售價：$598
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