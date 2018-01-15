﻿文青熱捧 台式早餐

燒餅、油條及豆漿是遊台必食的早餐名物，主打台式早餐的桃園眷村最近登陸香港，即成文青們打卡熱點！看名字以為是台灣過江龍食店？非也！緣於這品牌老闆遊台過後，吃畢當地早餐憶起兒時味道，於是把這庶民美食配以文青氣息的裝潢及餐具，搖身一變為清新台食店，將台食流行風潮帶到上海，瞬間爆紅！



桃園眷村於2014年在上海開設首家店舖，因位於時尚名牌專店毗鄰而成為熱話，數年之間，在內地已開設了多家分店，香港店為第四十家分店。來到寸金尺土的香港，店面裝潢稍作調整，保留純白色牆身，飾以時鐘、舊式電視及古董收音機等上世紀七十年代產物，但碗碟換上即棄紙盒，略嫌美中不足。主打台灣四大早餐名物，分別為燒餅、油條、豆漿及飯糰，雖是內地品牌，但屬傳統的台灣古早風味。這裏的眷村油條有別於坊間油炸鬼，不會預先炸好，待收到柯打才放入油鑊酥炸，鬆脆美味，可蘸點附送的醬油膏，增添香甜味道，又可減低油膩感。豆花除甜味外，亦有鹹豆花，滑溜豆花加入葱花、蝦皮、紫菜、蘿蔔乾、油條碎及辣椒油等拌吃，入口鹹中帶辣，配搭豐富。香脆鬆軟的燒餅一貫台式做法，有多款選擇，可配以蛋、豬扒、雞腿及油條等，中西合璧。



豆漿選擇豐富



豆漿種類選擇豐富，有甜豆漿、無糖豆漿、紅茶豆漿、紅棗豆漿及鹹豆漿，豆味香濃順滑，皆因嚴選加拿大非基因改造黃豆，再細心進行浸豆、洗豆、磨豆及隔渣等工序。甜豆漿豆味偏重，甜度恰到好處；紅棗豆漿因加入紅棗，味道較香甜。想飽肚一點，可柯打米漿，口感如核桃糊般濃稠，師傅將糙米浸泡六小時，加入炒香花生磨煮成米漿，帶有濃郁花生香氣。但記者最喜歡是台式香腸葱蛋飯糰，糯米預先浸煮八小時才蒸煮，口感軟糯，配以酸菜、葱蛋及厚實香腸，層次豐富。為求新鮮，食品都是收到柯打才製作。



桃園眷村



地址：旺角亞皆老街8號朗豪坊4樓01號舖



查詢：3188 5888



文：甘偉丁 圖：陳鐵剛



