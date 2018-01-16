﻿青森美饌遊 食盡鮮活海產

日本東北地區青森縣（Aomori）一年四季，魚穫豐富，尤以愛吃刺身及帆立貝者，來到青森市即可大飽口福，朝早可往魚市場挑選甜美刺身飯作早餐，午後來個即釣即吃帆立貝宴，到了晚上，則有輕鬆明快的津輕三味線彈奏伴吃，教人食指大動。



文、圖：Rachel



鳴謝：十和田八幡平國立公園



自製獨一無二刺身飯



於JR青森站數分鐘步程處，有個熱鬧的「青森魚菜中心 」，因位於古川區內，當地人又稱其為古川市場。市場自1965年營業，本來只是售賣新鮮海產的市場，顧客都是附近街坊，不過自數年前起引入有趣的「のっけ丼」（海鮮蓋飯），容許顧客往食檔點選自己喜愛的刺身及各種小吃，拼凑獨一無二的海鮮飯，自此連遊客都慕名造訪！



其買法簡單，先往「案內所」購買食券（五張起，售約45港元），再以食券往各檔口換取食物便可。我先各以一張食券換來熱騰騰的白飯及麵豉湯，再慢逛三十多家食檔，各種刺身、烤魚及配菜等，無不新鮮誘人，花多眼亂下，最終點選了最愛的帆立貝及生蝦刺身、海膽、三文魚子，以及當地著名的魚卵漬物，結果用了十二張食券，約百多港元。盛滿一碗的刺身飯，看見已讓人食指大動，於場內的用餐區坐下，即可「開動」，各種刺身吃來都新鮮甜美，且份量十足，魚卵漬則酸鹹開胃，可中和刺身的油膩感，堪稱絕配！



青森魚菜中心



地址：青森縣青森市古川1-11-16



電話：81（0）17 763 0085



時間：7:00-16:00（逢星期二休息）



網頁：http://nokkedon.jp



晚餐表演傳統三味線



品嚐美食的同時，若想見識當地傳統文化，位於JR青森站附近的Auga市場內，有家「りんご箱 」（Ringobako）居酒屋餐廳，每天午餐及晚餐時段各設有津輕三味線表演，便極受遊客歡迎。



筆者那天便在餐廳享用了一席晚膳，其環境寬敞，為配合蘋果（りんご）主題，部份座椅特以蘋果箱堆砌，另亦設有傳統的榻榻米座位，可按喜好選擇，不過若想近距離欣賞三味線表演，還是選擇靠近舞台的蘋果箱座席較佳。踏正七時，表演隨即開始，意外是為我們彈奏的竟是一位年輕女性，她手持的四角扁平樂器，與沖繩的三線的確相似，彈奏起來卻更有勁道，她邊彈邊唱，雖聽不懂歌詞，也能感受其感情之澎湃！我們其後再點來天婦羅及烤帆立貝等美食，邊吃邊看，氣氛輕鬆愉快。



りんご箱



地址：青森縣青森市新町1-3-7



電話：81（0）17 763 5155



時間：10:00-23:00



網頁：http://auga-ringobako.com



好玩即釣帆立貝



青森市內有不少帆立貝專門店，其中一家位於JR青森站附近的「帆立小屋」，還加入了自釣自吃的小把戲，讓客人在嚐鮮之餘又可一顯身手。



餐廳裝潢與一般食肆無異，最特別是在中間處擺下了平底大魚缸，缸內放滿鮮活帆立貝，顧客只需付500日圓（約35港元），便可在三分鐘內，任釣帆立貝，並可即席烹調享用。而釣帆立貝的唯一秘技，便是選擇開口的，將勾子放進其中，待其合上，一拉便可釣來，當然也要講運氣，筆者便試過多次拋進牠們口中，卻總等不到其合上，因此只能逐個去碰！幸而那天也釣來了兩隻，算是有收穫，即委託店員燒烤烹調（亦可選作刺身或壽司），其肉質肥厚甜美，不用調味已很好吃，非常滿足！



帆立小屋



地址：青森縣青森市安方1-3-2青森ビル



電話：81（0）17 752 9454



時間：11:00-22:00