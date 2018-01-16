﻿水晶天際1號 春節非洲野趣之旅

由全新的波音777-200LR客機改裝而成、設有八十八個座位的私人旅用豪華飛機水晶天際1號（Crystal Skye），繼去年十一國慶黃金周後，再次推出大型私旅團隊，載客人前往非洲肯尼亞觀看野生動物生態。這個將在隨來的2月17日至23日展開的七日六夜之旅，會以香港為起訖點，飛往肯尼亞動物天堂馬賽馬拉國家野生動物保護區（Maasai Mara National Reserve），在星空、草原、動物及馬賽族勇士的陪伴下共度佳節。旅程中除可賞到非洲象、犀牛、野牛、獅子及獵豹等「非洲五霸」，最特別是晚間下榻州長營地時，更有中式大紅燈籠照亮傳統的肯尼亞帳篷，來自中國的主廚則會為旅客炮製中式春節大餐，伴以馬賽族勇士的古老歌謠及傳統跳躍式舞蹈，讓大家體驗一個難忘春節假期。這趟旅程每位費用為28,000美元（約21.8萬港元）。



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