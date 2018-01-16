﻿文華東方 巴塞隆拿Cava體驗

位於西班牙巴塞隆拿著名購物大街Passeig de Gràcia大道上的巴塞隆拿文華東方酒店，現正推出一款名為Cava體驗的全新豪華住宿禮遇，讓客人在入住該酒店時，還可以聯遊盛產Cava汽酒的地區。這款適用至今年12月的Cava體驗住宿套票，每晚費用由2,624歐羅（約24,691港元）起，只須預訂兩晚豪華客房或套房雙人住宿，即可享Blanc餐廳或客房雙人早餐，以及在Blanc餐廳享用由酒店的烹飪顧問及米芝蓮七星主廚Carme Ruscalleda設計的品嘗菜單晚餐連葡萄酒。至於重頭戲，是以專車接送往返巴塞隆拿Sant Sadurni d'Anoia地區中歷史悠久的L'Origan葡萄園參觀，並作酒窖私人導賞遊及品酒之旅，以及在Penedès地區的餐廳享用連葡萄酒的地道午餐，此外更可獲贈一瓶由L'Origan酒莊特別為巴塞隆拿文華東方酒店釀製的Aire Cava汽酒。



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