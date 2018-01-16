﻿摘星饗宴匯濠江

澳門繼早前獲聯合國教科文組織列入創意之城美食之都後，米芝蓮和亞洲50最佳餐廳均在當地舉辦年度盛事，世界級名廚雲集濠江，饞嘴之士可有口福了！



文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）



米芝蓮於澳門君悅酒店舉行的「星」色晚宴，匯聚法國、美國及港澳等地的餐廳名廚，為食客奉上美食饗宴。其中元老級名廚Alain Ducasse的一道鮮蝦配啫喱魚子醬，菜譜來自蒙地卡羅的名店路易十五，常見的大蝦魚子醬，在大師的創意下化身富地中海風味的前菜，半生熟的地中海紅蝦配搭番紅花烹煮，令鮮甜的石斑魚高湯啫喱味道更有深度，頂層滿蓋鹹鮮的中國魚子醬，肉質緊緻的紅蝦配上魚子醬品嚐口感微妙。澳門御膳房主廚Fabrice Vulin的冷盤和前者有異曲同工之妙，龍蝦及魚子醬化身風味清新的龍蝦撻，主廚先加入柚子汁，為鮮甜爽口的烚煮法國野生藍龍蝦薄片提鮮，再結合柚子、西瓜和酥皮撻底，風味天然。



極致味蕾體驗



熱盤方面，來自芝加哥Oriole行政總廚Noah Sandoval炮製的燒乳鴿胸，無論味道或口感均富驚喜，Noah先沿用法國Racan乳鴿入饌，宰鴿過程中保留鴿血，故乳鴿肉汁豐盛，烹調時鴿胸經Flambé技法烤香，入口細嫩多汁，肉味濃郁，鹹甜酸味完美結合。澳門譽瓏軒譚國鋒師傅的參湯浸走地雞，口感細滑，肉質結實，用時呷一口參湯，滿滿窩心暖意。



地位舉足輕重的亞洲50最佳餐廳的美饌盛宴，則選址澳門永利皇宮。菜式當中，別名忘不了的吉羅魚最令人回味，吉羅魚源自婆羅洲砂勞越一帶河流，最愛吃當地獨有的風車果，魚肉因而散發獨特的芳香，肉質同樣具有風車果那油脂甘潤的特質，沒有一般河魚的泥味，肉質香甜滑嫩，且十分珍貴，即使當地餐廳叫價每公斤約500美元（約4,000港元）也一魚難求。是日盛宴品嚐到的蒸吉羅魚，沿用醃漬風車果入饌，肉質結實、鮮甜且肉汁豐盛，配合醃漬風車果的微酸，絕對是百分百極致味蕾的體驗。



a. 米芝蓮「星」色晚宴



網址：www.michelin.com







b. 亞洲50最佳餐廳



網址：www.theworlds50best.com/asia



