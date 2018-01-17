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﻿果木香調身體護理

2018-01-17 列印
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　　即使平日較少使用Body Lotion，冬日也須特別注重身體護理，否則乾燥令肌膚痕癢難耐。首選Sabon推出的繁花星海系列，產品以豐富的花香調配而成，同時帶有果實及木質香調，芳香怡人，但又不會過份濃烈，男性亦不會抗拒。特別推介潤膚油，蘊含豐富維他命A、D、E的杏仁籽油和鱷梨果油，極致補濕，而由於它以天然油為主要成份，即使敏感肌亦可使用。塗後能瞬間被皮膚吸收，滋潤得來又不覺黏膩，冬日必備。文︰Angel

系列售價$85至$270

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