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﻿注目日製CLASSIC 66

2018-01-17 列印
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　　運動品牌K-Swiss早前重新復刻1966年推出的元祖鞋款Classic 66，於製作中更請來日本Himeji鞋匠操刀，保留原著造型之餘，亦增強舒適性。同型號之作更與創意企業家Anwar Carrots合作推出別注版本，除了同樣使用高級皮革作鞋身，更配上鮮橙色鞋內裏及金色的環扣，為經典外形加上新鮮感。

文：Travis　售價：$1,999

查詢：K-Swiss/2110 1637
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