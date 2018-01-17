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﻿喜慶豪裝神仙水

2018-01-17 列印
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  不少彩妝或時裝品牌都推出新年限量系列，就連SK II亦推出2018新年限量版神仙水，全紅色瓶身和以「夢」作啟發的彩繪圖案，象徵着超越極限的精神。瓶身採用充滿現代感並糅合中國書法藝術的設計，很有新年的喜慶意味。說回神仙水，它的美顏威力不能小覷，Pitera可助提亮暗啞膚色、收細毛孔，如閣下瘋狂出席節日派對，的確是急救肌膚的好幫手。

文︰Angel

售價︰$1,280

查詢︰www.sk-ii.com.hk
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