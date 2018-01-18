﻿單車漫遊 墨爾本街頭魅力

澳洲墨爾本（Melbourne）街道寬敞，城市規劃既適合行人，不少繁忙路段更增設了單車專線，因此亦很適合作單車遊，由優美的亞拉河（Yarra River）岸出發，穿越城中花園、碼頭、體育館，甚至最時尚的購物區，優遊自在！



文、圖：Rachel 鳴謝：Visit Victoria



亞拉河畔 美景交錯



於墨爾本聯邦廣場（Federation Square）碼頭、亞拉河河岸一側，有家不起眼的單車店Rentabike，開店已四十多年，老闆Murray Johnson年輕時任職記者兼攝影師，最愛騎單車周遊列國賞景拍照，因此開設了這家單車店，除出租單車外，亦會舉辦單車團領遊客騎單車暢遊墨爾本的美景名勝。單車團的路線安排非常靈活，像筆者時間不多，只有中午前的半天，當天導遊Brain便為我們設計了一條精華路線，行程集中在亞拉河兩岸及附近多個拍照名點。



當天碰上墨市舉辦校際划艇賽，亞拉河上一片熱鬧，我們騎上單車，在歡呼聲中出發。亞拉河的河套彎曲，兩岸景色及城市景觀變幻交錯，靚景位處處，甫起行已「謀殺」了我的相機記憶卡！繼而穿過設計獨特的韋勃橋（Webb Bridge），抵達港區公園一帶，左邊是大草地及碼頭，有當地著名的欖球隊正在練習呢，右邊則是體育館，內設有運動博物館，介紹澳洲及奧運運動歷史，生動有趣，有時間不妨入內參觀。



前段以單車徑為主，騎來輕鬆，途中並設有單車充氣設施，配套算齊全。然而當由體育館右轉，便會進入墨爾本市北區，這裏民居集中，騎行的則以車路為主，幸而車輛不算多，且墨市的司機頗禮讓，只要跟足Brain的指示停車、靠左或靠右行，問題不大，唯一挑戰是，這裏有段「長命斜」，直上城市的最高點Fitzroy一帶，便要花點腳骨力！查詢：rentabike.businesscatalyst.com



旅遊記事簿



持BNO護照或特區護照前往澳洲均須簽證，一般旅客可經網上申請電子簽證，費用20澳元（約115港元）起。



網頁：www.border.gov.au（澳洲領事館）



Qantas Airways（澳洲航空）香港直航來回墨爾本，經濟客位票價3,800港元起，未連稅項及相關附加費。



網頁：www.qantas.com



www.visitvictoria.com（Visit Victoria網頁）



www.australia.com（Tourism Australia網頁）







