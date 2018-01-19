﻿無濾網設計 水龍捲吸塵王

水濾式吸塵機好處是可將吸入塵埃融於水中，並同時過濾廢氣。最近有德國品牌推出的吸塵機更棄用濾網（Filter）設計，以水龍捲效應分離微塵，更備有空氣淨化功能，辟除家居異味。文：阿卓爸爸



圖：陳鐵剛 產品查詢：Pro-Aqua/3188 1233



細菌直接融於水



很多人都問阿卓爸爸，買吸塵機要注意甚麼？我會先反問他們家中有沒有貴價沙發、地毯或牀褥，事關市面部份吸塵機的吸頭採用強勁滾筒式毛刷，有機會損壞家具布面或地毯。阿卓爸爸更聽聞，有歐洲羊毛地毯品牌，當知道用家使用某幾款吸塵機時，會終止地毯保養期。



近年，水濾式吸塵機漸受用家歡迎，因此類機種部份原理是先以濾網過濾細菌，將其直接融於水中，特別適合過敏人士使用。德國品牌Pro-Aqua近年更有突破性技術，在毋須使用濾網情況下，將空氣中的塵埃、致敏原、重金屬、微塵等分離並融於水中，轉而排出潔淨空氣，其潔淨度符合多個國際標準，包括德國防敏協會認證、ECARF歐盟敏感認證及DAKKS有效過濾有害氣體等。



一分鐘潔淨房間空氣



這部機名為「多功能潔淨系統」，採用自家分離技術，以水和分離器清除空氣中污染物，此分離技術名為High Quality Separating System，在機頂裝置一組多層式高速分離器，以每分鐘二萬六千三百次轉動攪動空氣，於機內製造水龍捲效應，將吸進機內的塵埃、致敏原和微塵分離，並融於水中。用家更可以加入生物降解消毒劑，並開啟空氣淨化功能，殺死水中細菌，辟除空氣中的異味。據品牌代表人員說，一間七十方呎房間，只需一分鐘，系統便能將房內空氣潔淨。



由於「多功能潔淨系統」毋須使用濾網，用家可省去更換濾網成本及麻煩，每次吸塵後，毋須清潔集塵桶，只要將水倒去，用清水清洗後重注若干清水便可繼續使用，認真方便。要留意的是系統配件很多，包括專為深層布藝及牀褥除塵蟎功能而設的電動拍打器，吸頭由機身供應獨立電源。另外特長喉管長三米，採超輕植物橡樹膠製，重量方面，系統淨重5.9kg，收納算方便。



售價：$29,800（系統連部份配件）



【測試評語】 運作聲音較大



購買水濾式吸塵機，最重要是看儲水量。Pro-Aqua「多功能潔淨系統」有三公升儲水量，可應付偌大家居環境。系統耗電量約1,000W，相對較大，幸好有無段變速摩打，可以按家居情況調節轉速。其三米長喉管，清潔King Size牀褥時較容易，不用叫別人幫手拿起吸塵機。



德國廠方提供十年保養及收機、送機服務，並可上門維修、清潔機頭、更換零件。由於一般水濾機吹出的潔淨空氣較潮濕，不當使用的話，會令濾網滋生霉菌，此系統有效避免這問題，是一大賣點。不過要注意，如果沒有在水中加入消毒劑，每次用完也要吹乾水桶，防止產生異味。



另外，噪音也是另一考慮，系統運作聲相對一些塵袋式吸塵機大。



【其他選擇】 平價推介



Smartech推出的SV-1068，有Aqua Formula強力水濾功能，能輕易進行乾濕清潔，又有多層過濾淨化系統及電子吸力調節，清洗簡便。這機的配件亦相對多，包括地板刷、23cm及11cm吸水刷、扁吸嘴、多功能毛刷和拍打式塵刷，系統馬力更達1,400W！



售價：約$1,998



查詢：2578 8813



