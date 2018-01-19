﻿美味越南河

越南生牛肉河不是甚麼新東西。但美式越南河你又聽過沒有？原來美國人酷愛越南河，尤其宿醉過後，更愛喝碗湯河醒腦。中環新開的一家小店，兩位老闆Kason和Sam由美國回流，帶回來的就是這種別具一格的越南湯底。文：李泳烔 圖：Gary Tsai



新店主打美國版越南湯河，兩人笑言不曾到越南偷師，只是單靠記憶，膽粗粗在廚房反覆試煮，「還有厚着面皮打電話回美國問朋友，哈哈！」Kason笑說。湯底原本只有數種材料，最後愈加愈多，「現在以五斤碎腩和十五斤牛骨熬湯，但靈魂所在是加入蟬蛻和牛尾，約煮十五、六小時，味道完全昇華了！」問到美式越南湯河與傳統版有何分別？Kason細想後回答：「主要是口味較重，因此香料和牛肉味必須很突出。」



輕嘗一口湯底，牛肉湯複雜富層次，味道濃淡適中。安格斯牛肉片謹記盡快享用，否則浸得全熟便會變韌。從越南訂購的金邊粉較爽口，不會吸湯而快速變得軟腍。「當地人喜歡加入甜醬和士拉差辣椒醬。」Sam看到我驚訝表情後續說：「香港人多數愛清湯，我初時也覺得奇怪，但其實味道不差。」我大膽地加入以上醬料，味道變得濃郁，但出乎意料地惹味。



越式美食以外，餐廳內還可以鋸扒。「餐牌上都是我們喜歡的東西。」Sam聳聳肩說，「我在美國長大，喜歡鋸扒多過中餐，雖然是小店，扒的質素也講究。」除了巨型斧頭扒，他們亦推薦香煎黑毛豬，「大廚選用只吃橡果的黑毛豬肉，煎至七成熟，最後塗上百花蜜，吃起來特別香嫩。」



Kason和Sam一年多前在蘇豪區開了一家富玩味的酒吧「吱吱朕」，賣日式食品，裝潢卻大玩中國宮廷風格。這次移師樓上舖，賣香港罕見的「美式越南湯河」，以誇張華麗的餐具盛載湯河，同樣讓人印象深刻。我最難忘Sam這句話：「我不太執着味道是否正宗，只是做我們喜歡又好吃的菜色而已。」正是這種不拘泥傳統的態度，才讓美食出現更多可能性。



宿宿醉



地址：中環閣麟街37號祥興商業大廈6樓



查詢：3427 3718