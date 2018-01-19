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﻿2018底特律車展 新潮玩家BMW X2

2018-01-19 列印
■寶馬X2定位在同廠X1和X3之間，造型比其他X系列更創新潮格，底盤及引擎等均與X1共用。率先登場X2 xDrive28i採用228ps馬力2公升Turbo引擎、八速自動波和四驅，香港版規格及售價未公佈，預料會比X1為貴。
■全場唯一來自中國的GAC（廣汽集團），展示Enverge電動概念SUV，品牌準備2019年進軍美國市場。
■日產X-Motion概念車是用來預告品牌未來SUV設計方向，對應全自動駕駛功能，沒有投產時間表。
■凌志LF-1是一款旗艦級SUV概念車，機械規格沒有公佈，只知道搭載新穎駕駛輔助系統。
■本田旗下豪華副線Acura展出MDX Prototype，完成度頗高，2.0 Turbo引擎配十速自動波箱，規格細節未公開。
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        一年一度北美國際車展（又稱底特律車展）舉行得如火如荼，今屆車展各廠商出乎意料沒有一窩蜂展出電動車，反而傾力發表最受當地民眾熱捧的SUV玩樂車，當中寶馬首發全新X2潮格小型玩樂車，全場矚目，據聞X2樣辦車日前秘密抵港，快將上市。文：彭志揚　圖：新華社、NAIAS

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