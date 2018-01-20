﻿意外悲歌 奏出困惑人生

《分貝人生》是2017年多倫多國際電影節入選作品，由榮獲金馬獎最佳新導演提名陳勝吉執導，影后張艾嘉、馬來西亞人氣歌手陳澤耀及童星陳彥雯溫情演出。電影榮獲2014年金馬創投會議「百萬首獎」，更在第20屆上海國際電影節亞洲新人獎中獲最佳影片及最佳男演員獎項。



故事講述情緒不穩定的母親（張艾嘉飾）獨力照顧未完成高中便輟學的阿強（陳澤耀飾）和只有六歲的妹妹惠珊（陳彥雯飾）。不幸地，有天一架超速衝紅燈的車撞上了騎着電單車的阿強與惠珊。妹妹不幸在車禍中逝世，但礙於她是被遺棄的孤兒，沒有任何文件可以證實她與阿強的關係，使得阿強無法領取她的遺體，加上母親的情緒問題，阿強必須獨自面對所有難題。片中細緻地刻畫出在大城市底下苟且求存的貧窮家庭，窮人所面對的困苦悲歌。



上映日期：1月25日 片長：91分鐘