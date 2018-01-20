﻿手機專用 外置360°鏡頭隨身拍

全熒幕手機鏡頭已愈來愈多，但拍來拍去不是Selfie就是人像，如果開始嫌玩法有點悶，可以考慮外置360°鏡頭，直接插入手機，即可開拍360°全景相及影片，影完上傳社交平台分享又得，部份更支援開Live直播。既然手機搞得掂，何須再花錢買全景相機！



文、部分圖片：B1807



小巧易攜 即插即用



近期Huawei、ASUS和小米不約而同推出手機專用的360°鏡頭，外形設計大同小異，機身只有前後兩個廣角鏡頭，沒有任何按鍵，體積非常小巧，重量一般不到30g，簡單將插頭連接到Android手機的USB-C介面，再開啟相關專用App，就可以利用熒幕取景拍攝，用法夠簡單了吧！



別以為這些360°鏡頭只適用於同廠手機，事實兼容性相當高，就算其他廠牌，只要手機具備USB-C介面，以及運行Android 6.0或以上平台，基本上都可以玩埋一份。說到360°鏡頭的專用Apps，各家介面設計及操作所差無幾，只需選擇全景相或360°影片模式，按下快門就可開拍。一般來說，相片可按構圖效果，再從全景（Panoramic）、小行星（Asteroid）及水晶球（Spherical）等模式選擇，而拍片常見有360°全景及VR兩種，畫面基本達2K解像度。



串流直播社交平台



自熱門社交平台支援360°全景相，現在分享影像確實方便多了，除了將拍好的作品Post出來，有些360°鏡頭更支援Live直播，好像同時備有iPhone 7/8及Samsung Galaxy版本的ION 360 U，可以即時將影像串流至facebook或YouTube平台，充當直播神器。有別其他手機廠的360°鏡頭，ION360 U設計成保護殼模樣，套上手機後，既可影相及保護手機，內置1,260mAh電量更可用作充電，可謂一物多用。



a. Huawei/8128 8810



b. ASUS/3582 4770



c. ION 360/ion360.com