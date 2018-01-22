﻿CES矚目戲碼 智能電視AI進化

喻為每年科技趨勢前瞻的《CES電子展》，又在美國拉斯維加斯圓滿落幕，論可觀性今屆比過去幾年大增，展品不再局限家電影音、相機及電腦，機械人、無人機、VR眼罩比比皆是，只是要數場內矚目焦點，仍然離不開電視，除了面板技術各有突破，今年還全面整合AI人工智能，廠商之爭已非單純畫質或解像度，而是如何展開智能家居這個新佈局。



文：B1807 部份圖片：美聯社、法新社



146吋Micro LED電視亮相



電視向來是CES一大重頭戲，但過去幾年不斷重彈高解像與大畫面的老調，來到今年終有所突破，既有新一代面板迎合家用市場，功能又全面整合人工智能，務求跟其他家電組成互動性更強的智能家居，論話題性，仍然是場內大贏家。



先說首度展出146吋Micro LED電視「The Wall」的Samsung，除了面板技術本身比主流的OLED具備高亮度、低功耗及零殘影等優勢，還有模組化組裝的設計特性，令畫面尺寸可大可小非常靈活，甚至按個人喜好或商用要求訂製，官方透露今年有望可以正式量產。除了那面成為焦點的「牆」，廠商還展出了85吋8K AI QLED電視Q9S，以及支援Bixby語音助理的新一代智能電視。



另一CES常客LG也不甘示弱，整合自家人工智能ThinQ的OLED及Super UHD電視，既可與一系列ThinQ家電串連互動，還藉着最新α9影像處理器，畫質也進一步提升，不過教人大開眼界的，還是概念嶄新的Rollable TV，開機時熒幕徐徐上升，關機則自動捲回，感覺有點像電動投影幕，可說是將可捲曲式熒幕真正應用起來。



電競手機變身Notebook



如前文所說，今屆CES機械人真的滿場飛，除了LG為ThinQ智能家居系列而設的CLOi，日系巨頭Sony也重操故業，事隔十二年，社長平井一夫又抱着AIBO出場，新一代電子狗造型可愛依舊，「智力」及互動能力則今非昔比，在辦公室拿起手機就可以遙距逗它玩，甚至進行各種訓練，毋須擔心愛犬獨守家門。VR方面，Lenovo及HTC均有新作登場，前者的Mirage Solo是首款獨立式設計的Daydream VR眼罩，不用再插入手機；Vive Pro則可視為Vive的升級版，不但OLED熒幕解像度大幅提升78%，同時附有Hi-Res耳筒及降噪收音咪，將VR體驗推向更逼真層次。



雖然今年CES未見手機大作撐場，但場內不少話題產品仍跟手機扯上關係，好像電競廠商Razer帶來了Razer Phone專用配件Project Linda，跟手機結合後即變成一台13.3吋Android筆電，將打機畫面及體驗全面延伸。



