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﻿三插卡大電巨Phone

2018-01-22 列印
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　　向以大容量電池作賣點的ASUS ZenFone Max系列，剛增添新成員ZenFone Max Plus，同樣擁有4,130mAh特大電量及支援10W快速充電，還可以反向充電，在其他手機沒電時救一救命。新作另一賣點是換上5.7吋18：9全熒幕（解像度1,440×720），機身與傳統5.2吋機款相若。此機還有一實用設計，就是提供三插卡槽，可以同時插入兩張SIM卡及一張micro SD卡擴充容量。文：B1807　售價：$1,798

查詢：store.asus.com/hk



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