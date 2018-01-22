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﻿運動手錶自家OS

2018-01-22 列印
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　　以智能手帶打響名堂的Fitbit，兩年前推出過名為Blaze的Smart Watch，大概方形表面令人留下深刻印象，故新作Ionic繼續採用類似風格，但改用鋁合金錶殼加強金屬感，並裝上畫面更大的1.42吋熒幕。新表另一突破是首度預載自家開發的Fitbit OS，可經軟件商店直接下載應用程式及錶面。說到主打的運動功能，除了內置心跳偵測及睡眠追蹤，更支援GPS定立，加上50米防水，戴着游水都可以同步記錄轉塘數據，續航力可達五天。

文：B1807　售價：$2,598

查詢：www.fitbit.com/hk/

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