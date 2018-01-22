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﻿日製入耳全新調音

2018-01-22 列印
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　　繼去年推出的HS1501 AL備受好評，Acoustune再度帶來「Made in Japan」的入耳式耳筒HS1503 AL，雙層純鋁CNC外殼換上灰綠、玫瑰金兩款新色。由於10mm動圈單元採用第三代Myrinx振膜，比上代纖薄之餘，單元結構亦有所調整，分析力與音場表現同步提升，加上不對稱機身結構有助減低諧振，音色經過重新調音後，如今播放人聲更顯自然柔和。此外，新作所用的四芯OFC線身更加纖幼及柔軟，佩戴更舒適。文：B1807　售價：$3,280

查詢：Soundwave/2771 8209

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