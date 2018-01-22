﻿人情味濃 老火靚湯

香港人日常工作繁忙，難有閒暇煲自家靚湯，土瓜灣最近新開的湯水外賣店正湯寶寶，以每日即煲一款足料老火湯作招徠，結果成功吸引一眾街坊捧場。原來這壺人氣熱湯的背後，滿載了老闆對湯水及舊區的情意結。



文：甘偉丁 圖：黃頌偉



正湯寶寶是開在大街上的一百多方呎外賣小店，經常有長者及師奶來幫襯，採訪當日未到下午六時，湯水已全部售罄，生意滔滔。問老闆之一的Jason為甚麼在此開舖？「我小時候在土瓜灣成長及讀書，對這地方充滿美好的回憶，加上自己愛飲湯，眼看日式拉麵店開到成行成市，很想將他們開放式廚房的即煮即吃概念應用在湯店上，於是和兩位拍檔Edmund及Andy選址在熟悉舊區，開設湯水專門店。」



每日一款合時湯水



小店的每月湯水菜單猶如月曆般設計，原來是按照二十四節氣及當造食材，每日設計一款合時湯水，並寫上有關功效供客人參考。最受歡迎是哪幾款？Jason表示，當中的鮮奶椰子花膠雞湯，用上北歐的四十頭雪魚膠、新疆紅棗、桂圓及低脂鮮奶等十多款材料熬製，因具清潤及養顏功效，適合秋冬飲用，故特別受女士歡迎。另一款鮑魚雪耳紅蘿蔔粟米蟲草花瘦肉湯，用料也十分講究，以漳州雪耳、甜粟米、黨參及紅棗等多款材料熬製，味道清甜鮮美。客人若嫌湯渣不足夠，另加一元即獲一小碗，可果腹又有營養。



採訪當日供應花膠瑤柱螺頭瘦肉湯，有養生安神及清熱排毒的功效，倒湯時已聞到鮮甜濃郁的香味，還有多塊花膠，非常足料。以為很貴嗎？每壺五百毫升的湯水才收38元（保暖壺另收40元按金，歸還後退回），較連鎖湯水店的急凍湯包還要便宜，且份量更多！店主考慮到土瓜灣人口老化，很多長者想喝湯，因此煲湯時都會將食材切得較幼細。服務如此周到，也只能在小店找到。



正湯寶寶



地址：土瓜灣上鄉道28號地舖 查詢：6467 3326



