﻿孩子健康 關出生月份事？

「贏在出世前」這句說話聽起來雖然誇張，但原來有其理據。有外國研究及統計發現，有逾五十種疾病與出生月份有關，十月及十一月出生的孩子患病率最高，五月及七月則最低；而不同出生月份的人成年後從事的職業亦有規律，家長不妨參考各月份患病風險和職業，多加關注孩子的健康和生涯規劃。 文：林愛娜



美國哥倫比亞大學醫學中心研究人員分析了一百七十多萬名患者病歷記錄，尋找出生月份與疾病之間的關聯。他們在一千六百八十八種疾病，發現有五十五種疾病與出生月份在統計學上有顯著關聯，其中有十六種更是首次發現與出生月份有關。



十月生身體弱 五月七月最健康



研究發現，五月和七月出生的人最健康，而十月及十一月出生的孩子較易罹患多種疾病，其中十月孩子的疾病多與上呼吸道有關、十一月則較多為專注力不足、過度活躍；三、四月出生的人患上心血管疾病的風險較大。



不過，負責研究的助理教授Nicholas Tatonetti認為，雖然研究發現疾病與出生月份的相關，但家長毋須過份擔心，「生日月份的作用很小，遺傳學、環境因素、飲食和運動等原因更重要。」



生日影響職業 CEO多為六月生



除了健康，原來出生月份對職業選擇亦存在影響。英國國家統計局研究員據二○一一年人口普查數據，列出各月份出生者最大機會從事的職業。一月的代表職業為醫生和債務顧問；二月為藝術家和交通督導員；三月為機師和音樂家；四月為獨裁者；五月為政治領袖；擔任行政總裁的多在六月出生；七月為司機和藝術工作者；八月為總統；九月出生的最多是運動員；十月為政治家；十一月出生的較多為殺人犯；十二月則為牙醫。



不過，出生月份與職業關係僅為統計數據分析，家長對子女的後天培養，相信對其生涯規劃有更大的影響及幫助。



