﻿泰國斯米蘭群島 潛行賞珊瑚

泰國鄰近寇立的斯米蘭群島（Similan Island），曾被外國媒體選為世界十大潛水勝地之一，如能以船宿方式進行潛水，欣賞珊瑚，相信更能滿足熱愛水上活動的你。



文、圖：Kengi



鳴謝：泰國政府旅遊局（香港）、AirAsia



海藏探戈 船宿初體驗



在開放式水域進行水肺潛水活動，是熱愛海洋世界的朋友喜好的探索方式，相比在水面浮潛來說，可更近距離接觸到珊瑚及魚類。所以計劃到泰國斯米蘭群島之前，應先備有基本的開放式水域潛水員（Open Water Diver）或以上的牌照，以便順利開展船宿潛水的旅程。



今次我們就聚集了一班志同道合，兼備不同程度牌照的好友到斯米蘭去，而為了使旅程更靈活，我們捨棄每天出海的辦法，預約了艘專營潛水住宿的船隻，進行兩日一夜之旅程。首天出發到碼頭集合後，使用快艇駁船，船程約一小時便已登上已預約的潛水船。這種潛水船有別於普通的遊船，船尾設有特別裝備，包括氣樽及供氣的管道、潛水衣與蛙鞋等裝備，以供應各人所需，因此大家只需帶備個人清洗用品及替換衣服，輕鬆出海兩天。



稍為打點後我們立即進行第一次下潛，在群島之間的四號島對開海面逐個跳入水，這次下潛由潛水長及潛水教練帶領，主要是測試各潛水員能力的「Test Dive」，希望透過水底重溫簡單的指令，讓大家熟悉環境，加強信心。在水深不過十米的環境下，大家重拾潛水的感覺後，更做出有趣動作拍照，偶然碰見美麗珊瑚亦不禁停留拍攝，快活又自在。



海龜出沒 近距離自拍



船宿潛水的節奏相對有規律，理論上在兩日之間最多可下潛七次，由船隻送到最適合下潛的地點，逗留在海上的時間長，故不必浪費任何交通時間。翌日我們在清晨便進行首次下潛，潛點是第七號島外的海面，清晨時分海底的能見度較高，達十五至二十米，而早上亦有較多魚群出沒，例如黃色鯛魚（Snapper），另外還有隱藏在沙丘的魔鬼魚（Stingray）等。



早餐後，我們進行第二次下潛，包括在八號島及九號島對外的海域，而最深潛一次約二十八至三十米，此兩次下潛我們都看見美麗的扇珊瑚、小丑魚群，還有藏身於岩石下的龍蝦與獅子魚（Lionfish）。龍蝦比較害怕人類，只要稍為游近都會躲起來，相反獅子魚則像扇一樣打開牠的魚鰭，鮮艷奪目，可惜魚鰭含有毒刺，因此我們亦不敢太靠近。而我們最後還有幸遇上海龜，實在叫人驚喜。



設施簡單 互助相照應



住在三層連甲板的潛水船內，三餐一宿較為簡單，但這並不代表質素差，反之今次住船我最想感激的便是隨團煮飯的阿姨，當我們登船不久便要進行首度下潛之際，她早在廚房為我們炒菜，等我們潛完水後，便可立即有豐富的泰式酸汁炒鮮魷、煎蛋角及冬瓜湯等着我，真是令人感動。晚上夜潛後，船上亦有提供熱辣辣的咖啡或茶，這些飲品都是無限供應。



黑夜摸索 圍觀大海鰻



在兩日船宿的日子裏，最令人難忘的是夜潛。一般來說，進行夜潛的最低要求，是必須擁有進階開放式水域潛水員資格（Advanced Open Water Diver，俗稱A牌）。故在這艘船內所有獲A牌的朋友都可以自由參與，我當然不想錯過此機會，與其餘四人浩蕩下水。



夜潛所需裝備跟日潛差不多，分別只是多添一支手電筒，電筒的功用非常大，在水底照亮度比想像中遠得多，一切魚類或蝦蟹都會無所遁形。潛水教練亦特別選擇了五至六號島一帶的平靜海域，此處主要是沙底，夜潛時可清楚欣賞到夜間較不活躍的魚群，例如我們就在一處珊瑚礁群發現巨型海鰻，日間時分海鰻都愛藏匿於珊瑚內，但夜間反而變得好奇活潑，把大半個身都伸出來，裝腔作勢使我們不敢游近，畢竟牠是屬於極具攻擊性的魚類，還是以小心為上策。



此外，我們亦巧遇不同品種的Pufferfish，即是大家熟悉、會在驚慌時發脹的河豚魚，巨型的Pufferfish看來達八十至九十厘米長，牠們緊貼在沙地上游，其實狀甚可愛。另外，晚上活動的獅子魚與早上出沒的似乎沒兩樣，偶然間有條鸚哥魚游過我身邊，我未及拿出相機牠就離遠，看來夜潛時某些魚類仍然是神出鬼沒，除了要有眼力去捕捉其身影，也得靠運氣。



Khaolak Scuba Adventures



地址：13/47 Moo 7, Khuk Khak, Takuapa Phang Nga, Thailand



電話：66 76 485 602



網址：www.khaolakscubaadventures.com



旅遊記事簿



持BNO護照或特區護照入境泰國均免簽證。



2521 6481（泰國駐港領事館）







乘搭AirAsia航班於香港直航至泰國布吉島，再轉車前往寇立，經濟艙機票由1,602港元起，已連稅。



www.airasia.com/hk/zh/home.page







三日兩夜船潛每人由20,400泰銖（4,958港元）起，已包國家公園門票及基本裝備費用。



www.khaolakscubaadventures.com







www.tourismthailand.org/hk（泰國旅遊局香港網頁）







註︰所有商品價格僅作參考，以商戶最新公佈為準。