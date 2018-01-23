﻿澳門歎法菜

之前Fifi嚐過澳門二星法國餐廳Tasting Room的招牌烚野生藍龍蝦魚子醬撻，風味清新且用材細緻，留下深刻印象。趁着假期，特地再往澳門歎法菜去，滿足一下味蕾。



文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）



Tasting Room環境恬靜，曾在香港四季酒店Caprice掌廚的法籍主廚Fabrice Vulin上任後，菜單已換上風味法國菜。是日午餐率先送上三款風味截然不同的精緻小點——傳統煙三文魚配三文魚子Canapés，底層以布利尼薄餅（Blini）取代窩夫，佐以蒔蘿忌廉汁提味，水準不俗；油封雞球則加入了法國黃酒（Vin Jaune）烹煮，黃酒的乾果和核桃香氣正好為油封雞球增添深度，味道更濃郁；蟹鉗天婦羅的外皮金黃，香脆輕身，頗富傳統葡式炸物Peixinhos da Horta的風味。下一道時令野味開胃菜精緻而富心思，上下兩層醃漬法國鹿肉薄片以濃滑的鵝肝醬作夾層，頂層放有果仁、酸醋、法國皇室Pommery芥末和青蘋果絲，吃時口感如絲細滑，食材精緻且食味相配，十分開胃。



傳統法國料理



頭盤鵝肝凍沿用傳統方法炮製，簡單混合少許胡椒粒增加香氣，口感嫩滑的鵝肝凍放於溫度微暖的奶油Brioche上，最後嚐一口酸甜並重的蘋果蓉潔淨味蕾，口感微妙可喜。接下來的Jerusalem Artichokes洋薑湯，風味樸實又不失精緻，洋薑蓉味道和口感恰似薯蓉，而洋薑薄片則富歐洲防風草（Parsnips）的風味，結合馥郁芳香的普羅旺斯黑松露，化身鹹味千層酥，十分特別。香煎大西洋鱈魚配岩石魚湯佐以大蒜紅椒醬（Rouille）提味，味道有點像馬賽魚湯（Bouillabaisse）。主菜煎牛柳沿用法國中部的草飼母牛入饌，操控香煎溫度做成慢煮的細嫩口感，肉味濃郁，伴以薯菜享用更富特色。朝鮮薊「生蒸炸蓉」四食各具風味，而微酸的朝鮮薊正好減少滯胃感。最後一道香芒熱情果沙巴翁蛋糕清新輕盈，完美結束這頓豐盛的午餐。



Tasting Room（御膳房）



地址：澳門路氹城連貫公路新濠天地皇冠度假酒店3樓



電話：853 8868 6681



五道菜自選午餐每位$788，另加一服務費。



