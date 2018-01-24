﻿成熟肌專屬 逆齡方案

模特兒︰Mariana（Primo）
化妝、髮型︰Shirley、Wendy
（Andersen Workshop）
緊緻精華
選擇精華時，不妨留意其是否蘊含強效修復成份，如麵包酵母、金蘭花萃取等，都可助減少皺紋及預防鬆弛現象，使肌膚更為緊實細緻，回復年輕狀態。
滋潤乳霜
肌膚乾燥會令幼紋產生，乳霜除有緊緻肌膚作用，還可鎖住水份，加速肌膚細胞修復能力。很多女士都會忽略頸部肌膚，其實頸部的負擔最大，皮膚底層的承托部份退化，肌膚便會下垂，所以必須特別注重頸部護理。
潔淨底層
潔膚是修護肌膚的第一步，不妨選擇能徹底潔淨毛孔內的污垢及油脂的潔淨配方。更可以每星期一至兩天使用磨砂膏作去除老化角質，刺激膠原和彈性蛋白再生。
呵護雙眼
眼蓋肌膚鬆弛令雙目無神，也會特別顯老。成熟肌可選具緊緻成份的眼霜，如積雪草、白柳樹精華等，都具有強效緊緻肌膚作用，只要勤力使用，可預防眼部肌膚下垂。
Bare Minerials/2796 2066
Bionike/2185 7227
Borghese/2782 3278
Chantecaille/2856 2889
Clarins/2994 6238
Fancl/8223 2625
Glycle/281 0 6616
Guerlain/2869 1552
Hadatuko /2505 5023
Koh Gen Do/2493 1311
Kiehl's/2111 4032
ReFa/3695 3110