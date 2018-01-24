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﻿成熟肌專屬 逆齡方案

2018-01-24 列印
a. Glycle The serum $980 蘊含瑞士活泉水、麵包酵母的多醣，促進皮膚細胞的新陳代謝。(左) b. Guerlain Orchidee The Longerity Concentrate $ 4,400 御庭蘭花極致全效修護精華素加入金蘭花成份，增強肌膚細胞能力。 (右)
c. Bare Minerials Eternalixir Skin-volumizing Oil Serum $470 礦物盈肌水潤精華油結合精華及植物油，只需輕搖瓶身，便能把所有成份融合為一。 (左) d. Chantecaille Anti-Pollution Finishing Essence $1,120 配方蘊含亮白及紓緩植物萃取，有助減少肌膚炎症及導致膚色暗啞的自由基。(中) e. Kiehl's Powerful-Strength Line-reducing Concentra
f. Bare Minerials Butter Drench Restorative Rich Cream $330 礦物滋潤修護霜蘊含乳木果，富礦物質及維他命，亦可當作頸霜或補濕面膜使用。（右） g. Bionike 200 Ultra Protective Cream $218 蘊含豐富泛醇維他命原B5，集中為肌膚提供保濕，葡聚糖有助退紅及紓緩過敏不適。（中） h. Kiehl's Super Multi-Corrective Cream $550 所蘊含的茉莉酸有助改善皺紋、幼紋；另櫸
i. Guerlain Orchidee Imperiale Black The Cream $8,560 黑色蘭花原產自秘魯安第斯山脈屬野生蘭花，有緊緻肌膚作用。(右) j. Clarins Super Restorative Decollete and Neck Concentrate $1,000 蘊含有機岩薔薇萃取等修護成份，以增加頸部肌膚的飽滿度和光澤度。(左)
k. Fancl MCO Mild Cleansing Oil $208 蘊含升級版納米速淨配方，即使深藏於肌膚紋理或毛孔內的殘留污垢亦可清除。（左） l. Koh Gen Do Foaming Facial Wash $240 高密度的泡沫能深入毛孔，徹底潔淨毛孔內的污垢及油脂，潔面後皮膚柔軟滋潤。（中） m. Borghese Intensive Age Defying Exfoliator $290 磨砂膏有助去角質，糅合意大利塔斯肯尼的專利活水配方。（右）
n. Guerlain Orchidee Imperiale The Eye & Lip Contour Cream $1,700 蘊含茉莉精華及透明質酸，可增強補濕功能，而積雪草及Chrono-Response複合物有助緊緻眼部肌膚。(左) o. ReFa S Carat Ray $1,480 採用了可產生微電流的太陽能面板吸收光線，更特設雙引流滾輪，可按摩眼角及嘴角肌膚。 (中) p. ReFa Expression Eye Veil Cream $480 緊緻修護眼霜採用嶄新的滲透技術
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        隨歲月流逝，肌膚失去彈性、毛孔愈見粗大、面部輪廓不再分明，這些都是肌膚衰老的徵兆。要令肌膚回復青春，強效修護的護膚品成了最強補給，無論眼部、面部或頸部肌膚，都需要全面呵護，要時光倒流，絕對不是夢。 文︰Angel　圖︰Julio

模特兒︰Mariana（Primo）

化妝、髮型︰Shirley、Wendy

（Andersen Workshop）

緊緻精華

　　選擇精華時，不妨留意其是否蘊含強效修復成份，如麵包酵母、金蘭花萃取等，都可助減少皺紋及預防鬆弛現象，使肌膚更為緊實細緻，回復年輕狀態。

滋潤乳霜

　　肌膚乾燥會令幼紋產生，乳霜除有緊緻肌膚作用，還可鎖住水份，加速肌膚細胞修復能力。很多女士都會忽略頸部肌膚，其實頸部的負擔最大，皮膚底層的承托部份退化，肌膚便會下垂，所以必須特別注重頸部護理。

潔淨底層

　　潔膚是修護肌膚的第一步，不妨選擇能徹底潔淨毛孔內的污垢及油脂的潔淨配方。更可以每星期一至兩天使用磨砂膏作去除老化角質，刺激膠原和彈性蛋白再生。

呵護雙眼

　　眼蓋肌膚鬆弛令雙目無神，也會特別顯老。成熟肌可選具緊緻成份的眼霜，如積雪草、白柳樹精華等，都具有強效緊緻肌膚作用，只要勤力使用，可預防眼部肌膚下垂。

Bare Minerials/2796 2066

Bionike/2185 7227

Borghese/2782 3278

Chantecaille/2856 2889

Clarins/2994 6238

Fancl/8223 2625

Glycle/281 0 6616

Guerlain/2869 1552

Hadatuko /2505 5023

Koh Gen Do/2493 1311

Kiehl's/2111 4032

ReFa/3695 3110
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