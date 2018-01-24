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﻿香薰療程充電過年

2018-01-24 列印
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　　本地天然護膚品牌We Are NO Expert推廣天然護膚及綠色生活概念，旗下的Flower2 Grass2更標榜人手製作，受一眾熱愛純天然護膚的朋友追捧。最近品牌全新推出Bespoke Facial Treatment人手香薰面部護理療程服務，讓大家可以在過年前為自己充充電。整個療程均會使用天然護膚品，亦會按大家的肌膚及精神狀態需要，即時調配香薰油，再配合輕柔的髗骶骨手法作面部按摩，讓客人深層放鬆筋膜，即時「煥」醒疲倦肌膚。 文︰Angel

查詢︰wearenoexpert.com
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